鳳凰颱風逼近恆春 即將登陸！氣象粉專曝「最新降雨熱區」
鳳凰颱風今（11/12）日下午逐漸逼近台灣南端，氣象署觀測，颱風中心目前位於恆春西方近海約80公里處，預估將在接下來的2至3小時內登陸，不過強度已明顯減弱，近中心最大風速降至每秒18公尺，僅剩輕颱下限，但其外圍環流與東北季風共伴效應仍將持續影響全台，今晚起至明（11/13）日，全台各地都有降雨機會。
根據中央氣象署下午17時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻的西北西方約70公里的海面上，以每小時約26轉41公里的速度朝東北方向移動。由於進入陸地前氣流結構已明顯鬆散，目前中心最大風速為每秒18公尺（約時速65公里），是輕度颱風的最低門檻。
氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，鳳凰一旦登陸，強度將進一步減弱，不排除短時間內降格為熱帶性低氣壓，降雨熱區也會有所改變，其中以登陸點附近及苗栗以北（特別是迎風面山區）降雨會比較明顯。
「觀氣象看天氣」表示，隨著鳳凰颱風的通過，週四東北季風將再度增強，並與熱帶低壓殘留環流交互影響。嘉義以北沿海地區可望出現8至9級強陣風，台南、高雄沿海亦可能達7至8級。北部及東北角風勢更為明顯，預測將出現7至8級、局部達9至10級的強勁陣風。此外，北部山區及東北部地區仍會有持續降雨，中南部及花東的雨勢則會有所趨緩。
更多太報報導
吳亦凡驚傳死在獄中 「滿足不了大哥」死因3說法瘋傳！官方開鍘狂刪文
逼12歲女兒日本賣淫！29歲狠母在台灣也性交易被捕 現況曝光
柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」
其他人也在看
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 6 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 6 小時前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
高雄明天停班停課機率？陳其邁這時間做判斷
[NOWnews今日新聞]颱風鳳凰襲來，高雄市長陳其邁今（11）日表示，根據預報，預估平均風大概是4到5級，最強的陣風大概6到7級左右。至於明天停班課的機率高不高？陳表示，「這個下午的會議，我們再來做...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 21 小時前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 1 天前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象
颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
有颱風假？最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準
從中央氣象署最新風雨預報，明日雨量預測達停班課標準地區，包括台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣山區。至於從最新風雨預報中，明日風力預測達停班課標準地區，包括桃園市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、連江縣、金...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風強度減弱！登陸位置又變了 估週二發陸警「半個台灣紫爆」
今年第26號颱風鳳凰，目前強度為中度颱風，氣象署持續發布海上颱風警報，提醒台灣海峽北部、台灣海峽南部、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。另也針對宜蘭縣發布降雨警戒。至於何時發布陸警，氣象署表示，預估將在明（11）日上午發布陸上颱風警戒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不斷更新／台東土坂國小今下午停班課！全台12日停班課訊息一次看
鳳凰颱風持續逼近台灣，氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，暴風圈已逐漸進入台灣西南方近海，對高屏一帶構成威脅，預估明（12）日傍晚至晚間可能在高屏地區登陸。《台視新聞》為大家整理11月12日全台各縣市停台視新聞網 ・ 5 小時前
入冬最強冷空氣將襲！ 下週低溫恐剩15度
中央氣象署指出，下週一東北季風增強，各地天氣轉涼，西半部、宜花低溫18～21度，台東23度；北部、宜花高溫僅22～25度，中南部及台東可達27～30度。下週二（18日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北及宜花低溫15～17度，南部、台東19～20度...CTWANT ・ 7 小時前
「怎會有破口」泥流襲萬榮鄉 居民憤怒
馬太鞍溪堰塞湖再度溢流，泥流沖入萬榮鄉，居民倉皇撤離！警方在災情危急時刻，緊急透過廣播呼籲居民「趕快疏散」，並冒雨搬移水泥護欄確保撤離路線暢通。水利署坦承疏忽，未及時掌握水量變化，導致破口距離部落極近，成為最大進水點，居民質疑為何沒有做好防護措施。水利署已加派怪手搶修，但居民恐怕無法很快返家。這次災情再度重創花蓮，令人不勝唏噓！TVBS新聞網 ・ 21 小時前
台中市放颱風假無風無雨 百貨公司照常營業
因應颱風鳳凰來襲，台中市府宣布今天停止上班上課。由於市區上午未出現強風豪雨，僅呈現陰天狀態，各大型百貨公司一早都公告，今天照常營業。有市民網友說，台中有個必定發生的定律，只要放颱風假即風和日麗；沒有放颱風假，就狂風暴雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
鳳凰颱風登陸範圍限縮了！週三穿越中央山脈 這天出海
鳳凰颱風登陸範圍限縮了！週三穿越中央山脈 這天出海EBC東森新聞 ・ 1 天前
震撼空拍畫面曝！宜蘭冬山鄉「汪洋一片」晨曦照映積水…景象超淒涼
受颱風「鳳凰」影響，宜蘭縣昨晚（11日）下起大豪雨，造成冬山鄉因排水不及淹水，積水深達60公分，即使今天（12日）天亮，雨勢稍有趨緩，但大面積的積水仍未退去，有居民便用空拍機拍下震撼一幕，顯示這次災情嚴重。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
鳳凰颱風恐重演「百年冬颱」？鄭明典比對南瑪都路徑：強度變化都很類似
鄭明典在臉書分享南瑪都颱風（國際編號：0427）的歷史路徑圖，並與目前鳳凰颱風的移動軌跡進行比對。他表示：「比對一下！2004南瑪都的強度變化、路徑，都滿類似鳳凰颱風。」鄭明典進一步說明，兩者皆形成於一個大型低壓環流中，在結構與大環境背景上具高度相似性，提醒應密...CTWANT ・ 1 天前
南部5縣市今放颱風假! "無風無雨"民眾嗨喊賺到
南部中心／綜合報導12日南台灣五個縣市全都停班課，但大家一早起來卻發現怎麼無風無雨，完全不像颱風天，開心撿到一天颱風假，紛紛出門逛街看電影。不過，縣市首長可不敢掉以輕心，忙著視察各地的防颱準備，對於放颱風假的標準，都表示是按照中央氣象署的資訊來做判斷。12日南台灣五個縣市全都停班課，但大家一早起來卻發現怎麼無風無雨，完全不像颱風天，開心撿到一天颱風假，紛紛出門逛街看電影。（圖／民視新聞）盯著平板螢幕，思考要點哪種爆米花，颱風天上午，大家沒有乖乖待著家，而是跑到影城看電影。一名大學生說，「沒什麼風雨啊！有點像賺到。」另一位媽媽帶著孩子來，「天氣還好，但是還是有一些風。」影城還配合颱風天放假，打八折優惠，簡直就是雙重的小確幸。南台灣包括嘉義縣市、台南、高雄、屏東，12日全都停班課，但大家一覺起來卻發現怎麼無風無雨，偶爾還有太陽，完全不像颱風天，民眾出門逛街的逛街，看電影的看電影，還有到廟裏拜拜的，旗津渡輪也維持營運。民眾開心放假，首長們可不敢掉以輕心，台南市長黃偉哲一早就連跑了北門、七股等多個地方，視察防颱準備。（圖／民視新聞）台南民眾尤其感受最深，因為才剛經歷過丹娜絲颱風的蹂躪，可不想再來一次。民眾說：「風也沒有那麼大，感覺好像是有點賺到的感覺。」民眾說：今天又賺到一天颱風假，就難得很悠閒就可以到處去拜拜，或是一些走走看看，耍廢一天。」民眾說：「在家裡等颱風來，結果颱風沒來，開心啊 ，心情很好。」相較民眾開心放假，首長們可不敢掉以輕心，台南市長黃偉哲一早就連跑了北門、七股等多個地方，視察防颱準備。台南市長黃偉哲：「放颱風假至少沒有違法之虞，那當然第一線的指揮官有第一線指揮官的裁量，也許剛好在這個門檻，那指揮官可以裁量，但是這個部分我們還是在依循這個標準。」高雄市長陳其邁也到永安區視察北溝排水與路邊側溝清疏情況，畢竟颱風還在家門口，還沒正式登陸，下午天的情況，誰也說不準。原文出處：南部5縣市今放颱風假！＂無風無雨＂ 民眾嗨喊賺到 更多民視新聞報導花蓮馬太鞍溪又暴漲！洪水引巨型貨櫃衝撞民宅、電桿 驚悚畫面曝颱風天化身喵星人救援隊 鶯歌暖警「機車頭燈」救出受困小貓LIVE／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署14:40最新說明民視影音 ・ 2 小時前