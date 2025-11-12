鳳凰颱風逼近恆春 即將登陸！氣象粉專曝「最新降雨熱區」

鳳凰颱風11/12下午5時的最新動態。氣象署提供



鳳凰颱風今（11/12）日下午逐漸逼近台灣南端，氣象署觀測，颱風中心目前位於恆春西方近海約80公里處，預估將在接下來的2至3小時內登陸，不過強度已明顯減弱，近中心最大風速降至每秒18公尺，僅剩輕颱下限，但其外圍環流與東北季風共伴效應仍將持續影響全台，今晚起至明（11/13）日，全台各地都有降雨機會。

根據中央氣象署下午17時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻的西北西方約70公里的海面上，以每小時約26轉41公里的速度朝東北方向移動。由於進入陸地前氣流結構已明顯鬆散，目前中心最大風速為每秒18公尺（約時速65公里），是輕度颱風的最低門檻。

氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，鳳凰一旦登陸，強度將進一步減弱，不排除短時間內降格為熱帶性低氣壓，降雨熱區也會有所改變，其中以登陸點附近及苗栗以北（特別是迎風面山區）降雨會比較明顯。

「觀氣象看天氣」表示，隨著鳳凰颱風的通過，週四東北季風將再度增強，並與熱帶低壓殘留環流交互影響。嘉義以北沿海地區可望出現8至9級強陣風，台南、高雄沿海亦可能達7至8級。北部及東北角風勢更為明顯，預測將出現7至8級、局部達9至10級的強勁陣風。此外，北部山區及東北部地區仍會有持續降雨，中南部及花東的雨勢則會有所趨緩。

