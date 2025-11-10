鳳凰颱風逼近明放假？ 蔣萬安密切掌握動態「這樣說」

照片來源：台北市政府

中度颱風鳳凰以每小時14公里速度，向西北轉北北西進行。近颱風中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，中央氣象署最快會在今（10）日起陸續發布海上陸上颱風警報。對於明日是否有機會放颱風假，台北市長蔣萬安今日上午受訪表示，市府一定會密切掌握颱風動態，評估對台北可能造成的風勢、雨勢衝擊。

據指出，颱風侵襲台北機率達69%一事，蔣萬安強調，即刻聽取氣象團隊最新報告，目前了解，鳳凰颱風穿越呂宋島後將會轉向，但轉向角度、路徑、速度都高度不確定，市府一定會密切掌握颱風動態，評估對台北可能造成的風勢、雨勢衝擊。

此外，台北市災害防救辦公室已再次通報各相關單位，針對強風加強整備應變作為。台北災防辦說明，由於東北風明顯偏強及鳳凰颱風外圍環流影響，氣象署已針對台北市北投區發布陸上強風特報黃色燈號，有機會出現8級以上陣風，目前評估強風特報將持續至13日颱風影響結束為止。

災防辦表示，已再度通報工務局轄下各處加強各項防颱工作及機具人員整備；公園處針對市區行道樹、公園、廣場等地樹木進行巡檢修剪及維護；教育局所屬學校及各局處針對權管樹木加強穩固。

同時，依災防辦通報，觀傳局及媒體事務組加強宣導民眾將居家窗台、陽台放置物品、植栽等裝飾物加固或移除，避免因強風吹落；建管處也需加強向民眾宣導招牌鐵皮加蓋，並提醒可能造成的公安危險與後續衍生的民、刑事責任。

災防辦並通報都發局、工務局及勞動局要求各建築與施工工地廠商，針對圍籬、帆布、廣告招牌、施工吊塔車及其他設施加強穩固；位於戶外配（變）電所周遭帆布及廣告物應列為重點加強宣導防範。勞動局則針對高處作業如屋頂修繕、模板組立、鋼構組配、冷氣及鐵窗安裝等作業，提醒業者及勞工注意作業安全，必要時應依規定暫停作業。

