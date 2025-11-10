鳳凰颱風逼近是否放颱風假？ 蔣萬安：會密切掌握動態

鳳凰颱風路徑潛勢圖。（圖／氣象署）

中颱鳳凰已經通過呂宋島，目前正在南海重新整合，漸漸逼近台灣，東半部、北部已開始降雨，氣象署預估最快今（10）日傍晚到晚間發布海上警報、週二（11日）上半天發布陸上警報，台北雨勢一早也漸大。被問到有無機會放颱風假？台北市長蔣萬安表示，鳳凰颱風穿越呂宋島後將會轉向，但轉向角度、路徑、速度都高度不確定，所以一定會密切掌握颱風動態，且評估對台北市可能造成的風勢、雨勢衝擊。

蔣萬安指出，因應鳳凰颱風接下來可能對台北造成的風勢、雨勢，今天要求各局處即刻進行防颱準備工作會議，包括工務局對於全市路樹進行巡查，教育局也會要求學校對於周邊樹木進行加強穩固，針對市用工地圍籬、看板、廣告等加強穩固，勞動局也會特別要求施作業者必須特別注意安全，必要時候就停止作業

廣告 廣告

由於颱風侵襲北部機率達69％，今晚有沒有機會宣布停班課？蔣萬安表示，所以今天會即刻聽取氣象團隊最新報告，目前了解，鳳凰颱風穿越呂宋島後將會轉向，但是轉向角度、路徑、速度都高度不確定，所以一定會密切掌握颱風動態，且評估對台北市可能造成的風勢、雨勢衝擊。

是否會比照先前颱風一樣，讓雨勢較大的北投山區，先停班停課？蔣萬安強調，所以要聽取氣象團隊颱風可能的路徑動態，了解最新情況，以及預估接下來幾天風勢、雨勢對台北造成的衝擊，一定是做好萬全準備，持續料敵從寬、禦敵從嚴。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

雞蛋驗出超標農藥！15萬顆已流向全台9縣市 2大連鎖賣場回應了

基隆騎士車遭「魚市垃圾掩埋」染滿腥味！清到崩潰還被男友罵 釣出一票苦主

芬普尼雞蛋流向9縣市通路 新竹縣2超市預防性下架