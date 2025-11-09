鳳凰颱風逼近農民提前搶收二期稻 香蕉加緊採收送往市場販售
記者鄭錦晴／台東報導
隨著鳳凰颱風逼近，原本還要一個多禮拜才能收割的二期稻，農民擔心稻穗受損、血本無歸，提前搶收。種值香蕉的農民，也趕在颱風前，雇用工人進行搶收。
台東米倉蹤谷地區的二期稻米，原本還要一個多禮拜才算完全成熟，農民已經預訂下個禮拜採收，如今颱風將近，只能提前收割，以免稻穗倒伏受損。
不僅農民繃緊神經，就連承攬收割的業者，也忙得不可開交，業者表示，現在要趕在颱風前幫農民收割，一天要趕五、六場，每天要割到晚上才能休息。
一框框剛採收下來的香蕉，正準備裝進貨車送往市場販售，蕉農說，上次颱風導致許多香蕉樹被吹斷，樹葉枯黃，養分不夠，讓已經結果的香蕉無法採收，這次鳳凰颱風來臨前，趕緊加派人手進行搶收。
