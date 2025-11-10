鳳凰颱風逼近 中橫公路、蘇花路廊不排除預警性封路

受東北季風及鳳凰颱風外圍環流影響，台九線蘇花路廊蘇澳~崇德路段不排除預警性封閉，圖為太魯閣大橋。(記者王錦義攝)

〔記者王錦義／花蓮報導〕依據氣象署最新預報顯示，受東北季風及鳳凰颱風外圍環流影響，公路局東區養護工程分局今午指出，台8線中橫公路、台9線蘇花路廊蘇澳~崇德路段因0403地震過後地質破碎，穩定性仍有不足，不排除隨後續天候狀況、雨勢發展及路況，改為預警性封閉道路，請用路人隨時注意公路資訊及提早規劃替代道路。

公路局東工分局指出，依據氣象署最新預報顯示，今(10)日花蓮山區有豪雨(200mm)發生機率，尤其明(11)日北花蓮山區更有大豪雨至超大豪雨(350mm~500mm)發生機率，太魯閣工務段已成立緊急應變小組，並於台8線中橫公路東段沿線大禹嶺、慈恩、洛韶、天祥、太魯閣等據點預先進駐搶修人員及機械，加強巡查及待命搶修。

太魯閣工務段指出，因0403震後中橫公路台8線關原至太魯閣(114.6k~184.5k)沿線邊坡尚在恢復階段，穩定性仍有不足，在劇烈天候影響期間可能致災，現階段「關原至天祥(116.4k~167.1k)日間開放通行」及「天祥至太魯閣(167.7k~184.5k)日間5次開放通行」等措施，不排除隨後續天候狀況(雨勢發展)及路況暫停實施，改為預警性封閉道路。

南澳工務段則指出，宜蘭、花蓮地區將有強降雨情形發生，有大範圍大雨至豪雨發生機率，為維護用路人通行安全，南澳工務段已於轄線提前進駐9組搶災人員、機具加強巡查及待命搶修，後續如颱風環流雨勢持續加劇，蘇花路廊蘇澳~崇德路段將俟最新雨情不排除實施預警性道路封閉。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；颱風過後山區道路不穩定性高，請提前因應規劃避免受困滯留，並請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊，持續注意道路管制訊息及預先規劃行程及相關應變措施。

受東北季風及鳳凰颱風外圍環流影響，台八線中橫公路東段不排除預警性封閉，圖為中橫公路太魯閣口。(記者王錦義攝)

