鳳凰颱風逼近「全台有感」！環流+東北風共伴 北、東越晚風雨越大

越晚雨越大！鳳凰颱風今（10）天清晨2點中心位置在鵝鑾鼻南方580公里處，以每小時19公里速度向西北西進行，雖未觸及台灣，但外圍環流跟東北季風共伴效應，北部、東北部4縣市發布大雨特報，「風雨浪愈晚愈大」，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，週二、三鳳凰靠近陸地、登陸，「全台幾乎都會明顯有感」，就算沒有雨勢也容易出現7到9級的間歇強陣風，呼籲民眾務必做好防颱準備！

中央氣象署指出，今天除了東北季風影響外，開始有颱風外圍的水氣移入，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，「雨勢愈晚愈明顯」，可能有大雨或豪雨出現，尤其大台北地區及宜花雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上發生的機率。

氣溫方面，桃園以北及宜蘭天氣轉涼，整日氣溫介於22至24度左右，感受濕涼，其他地區早晚也偏涼，低溫普遍為22至24度，白天高溫在竹苗及花東約26至28度，中南部則有30至32度，感受舒適溫暖；離島澎湖陰天，氣溫24至26度；金門多雲21至25度；馬祖陰短暫陣雨19至21度。

11/10全台天氣預報。圖／中央氣象署

今年第26號颱風「鳳凰」目前位於鵝鑾鼻南方，已通過呂宋島陸地持續向西北西轉北朝臺灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣，但北上過程中環境條件不利於其發展，「強度將逐漸減弱」。

鳳凰颱風通過呂宋島，將北轉朝台灣接近。圖／中央氣象署

不過今晚起至週二，受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島仍要防大雨及豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上發生的機率；到了週三隨颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。

颱風外圍環流已影響台灣天氣。圖／中央氣象署

粉專「觀氣象看天氣」提到，週一、週二雖然北部還未在陸上警報範圍之內，但要留意颱風本身環流與東北風共伴效應所產生的豪大雨勢，預計今天午後到週二整天會最為明顯，兩天累積雨量不排除會超過500毫米；中南部地區今晚起隨著鳳凰逐漸靠近，也會轉為有雨的天氣，其中較強雨帶移入時，也不排出會降下局部豪雨等級的降雨，粉專也提到，目前預計今天下半天發布海警、明（11）天發布陸警。





氣象署指出，隨著颱風接近，台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島局部地區易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，其中苗栗至彰化、恆春半島及澎湖有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；各沿海風浪也大，浪高可以來到3至5米左右，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率，浪高普遍3米以上，尤其東南部海面來到6米左右或以上，海邊活動須注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，10日颱風外圍環流及東北季風影響，東北風可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島，南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海及臺東地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

