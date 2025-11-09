鳳凰颱風逼近 北大武山、浸水營國家步道11/10中午起關閉

鳳凰颱風逼近，北大武山國家步道將從10日中午12時起預警性關閉。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕依據中央氣象署資料，預估於明(10)日下午發布鳳凰颱風海上颱風警報，考量山域安全，林業保育署屏東分署今(9)日下午宣布，北大武山國家步道、浸水營國家步道西段將從明(10)日中午12時起預警性關閉，開放日期將視天候狀況影響，另行公布開放時間。

林業保育署屏東分署表示，北大武山國家步道的檜谷山屋，從步道關閉至公布開放期間，原已核准住宿的山友，將予全額退費。同時將視颱風動態，持續更新包含墾丁、雙流國家森林遊樂區及林後四林平地森林園區的開休園情形，也請民眾隨時關注中央氣象署報導，颱風期間儘量減少戶外活動，請勿前往山區步道，以維安全。

各場域最新開、休園情形及步道開放訊息，出發前可至台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw)查詢。

北大武山國家步道將從11月10日中午12時起暫時關閉。(記者羅欣貞攝)

