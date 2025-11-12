鳳凰颱風逼近！台東土坂國小12:40緊急宣布停班停課

[Newtalk新聞] 受到鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，台東連日大雨釀70年的瓦房倒塌，由於旁邊新建工程開挖地基，遇到大雨灌水，導致以檜木、泥巴混以粗糠製成的「土埆厝」懸空並在5小時候倒塌，所幸屋內房客先前已退租、無人傷亡。 這棟「土埆厝」建於1960年代，由於隔壁新建工程開挖地基，不巧碰上颱風帶來連日大雨，地基被積水灌滿導致土質鬆軟，讓老屋呈現懸空狀態，隔壁屋主早上就聽到磚塊迸裂聲，靠著磚瓦地基支撐到今日早上10時倒塌。 當地卑南里長指出，倒塌老屋是少見的「土埆厝」，以粗糠混泥土或牛糞塗製於竹篾製成的牆壁骨幹上，但最下方是更厚實的磚頭地基，內部樑柱則是以粗實檜木所搭建，發生倒塌事故主要是隔壁挖地基卻未插鋼樁穩固。 這棟「土埆厝」原先有租客居住，所幸日前已搬走、逃過一劫，屋主莊先生指出，後續處理將視包商如何處理。查看原文更多Newtalk新聞報導花蓮馬太鞍溪水暴漲！萬榮鄉明利村遭淹沒 泥流畫面怵目驚心宜蘭暴雨水漲一樓高！國軍突擊車救援 2拋錨車水中遭輾全毀

新頭殼 ・ 21 小時前