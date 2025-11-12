鳳凰颱風逼近！台東土坂國小12:40緊急宣布停班停課
為因應鳳凰颱風風雨越晚越大，外加台東達仁鄉土坂部落連外產業道路坍方，經校內行政及教師緊急會議，考量師生安全，並聯繫家長學生回家確實有家人陪伴，土坂國小決議本校今（12）日下午12時40分預防性停班停課。
降雨範圍擴大 北北基宜發布豪雨、大雨特報
09:22宜蘭縣員山規模4.5地震 最大震度3級
氣象署針對多縣市發布強風特報！14日晚前恐現8級以上陣風
