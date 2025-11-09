鳳凰颱風逼近！台東農民好急日夜搶收稻米、香蕉 嘆：再不割就血本無歸

記者王浩原、實習編輯藍子瑄／台東報導

颱風來襲前夕，蕉農搶收成熟香蕉，盼在風雨前保住收成。（圖／記者王浩原攝影）

第26號颱風「鳳凰」步步逼近，東台灣首當其衝。台東各地農民這幾天神經緊繃，因為目前正值二期稻作與香蕉產季，為了避免颱風強風豪雨造成損失，農民紛紛搶在風雨前加緊採收，希望把辛苦成果搶救回來。

在關山、鹿野一帶的稻田裡，收割機聲此起彼落，農民趕著割下還未完全成熟的稻穗。農民李先生表示，原本預定下週才要收成，但看到氣象預報後只好提前動作，「再不割，颱風一來全泡湯，稻子倒田就全沒了！」由於時間緊迫，許多收割業者一天要跑五、六場，忙到天黑才能收工。

農民加緊作業，搶割未完全成熟的稻子，盼減少鳳凰颱風帶來的損失。（圖／記者王浩原攝影)

不只稻農忙著搶收，蕉農也全力開工。台東農民姚先生一早就帶著工人把成熟的香蕉一框框搬上貨車，準備送往市場販售。他說，上次颱風把香蕉樹吹斷、葉子打爛，導致果實養分不足、無法採收，「這次可不敢再冒險，一定要在颱風來前全採完。」

收割機業者溫先生則透露，這幾天電話接不完，「大家都在趕颱風，現在是全台東最忙的時候。」他指出，目前多數農民都盡量搶收能割的部分，雖然稻米熟度還差一點，但能搶多少是多少，否則若被鳳凰一掃，損失可能高達上百萬元。

鳳凰颱風步步逼近，台東田間、蕉園全力開工，與颱風賽跑。（圖／記者王浩原攝影）

