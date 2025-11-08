鳳凰颱風逼近 台東農民搶收稻作、荖葉
第26號颱風「鳳凰」步步逼近，台東各地農民神經緊繃。由於第二期稻作大多尚未成熟，農民只能趁天氣尚晴時加強防颱措施，荖葉農友也說，搶收多少算多少，盼老天垂憐。
池上稻農表示，目前僅第一批稻穀能收割，第二、三期稻作仍青綠未熟，「只希望風雨不要太大」。荖葉園業者陳姓農友則說，7月丹娜絲颱風時才剛重整田區，如今又遇新颱威脅，只能搶收多少算多少。
中央氣象署指出，「鳳凰」今清晨增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南方1760公里海面上，預估下周一將經呂宋島進入南海，可能北轉接近台灣，下周一至周三全台雨勢與風浪都將明顯增強，氣象署提醒民眾密切留意最新路徑變化。
台東區農業改良場呼籲農友加強田區排水與防護。稻作部分，已成熟者應即早收割；尚未成熟者則建議放乾田區、降低倒伏風險。果園方面，應保持排水溝暢通、立支柱防倒伏，迎風面架設防風網減損枝條折損。
釋迦果農則被提醒，成熟果應儘速採收，鳳梨釋迦中果期可先套袋防擦傷；颱風過後應及時清理排水並修剪倒伏枝葉。柑橘類則建議提前採收成熟果，並可啟動灑水設備防焚風傷害。
更多中時新聞網報導
醫界憂淪排名賽 民團肯定籲改革
郭書瑤《何百芮》求脫單 槓上姚淳耀譜戀曲
解除「廚餘禁餵」 陳駿季：須達成3前提
其他人也在看
7個紅綠燈成關卡？公館圓環今起7-9時汽機車禁左轉
台北市 / 綜合報導 台北公館圓環從今(8)日開始，「羅斯福路南往北路段」每天上午7點到9點禁止汽機車直接左轉，引起網友熱議，有網友就算了一下，要是按照這樣的方式走，一路上至少要經過七個紅綠燈，甚至擔心周一起上班時段會造成大塞車。對此，蔣萬安回應，一切以市民安全為優先，但也會隨時滾動式調整。綠燈起步，汽機車跟隨號誌直接左轉，北市府拆除公館圓環，並將公車地下道填平後，新的交通規則也上路，交工處宣布從今(8)日起，羅斯福路南往北最內側車道，每天上午9點到隔天上午7點屬於左轉車道，汽機車都可以直接左轉，但7點到9點之間兩個小時，則是直行車道機車必須待轉，實測來看汽車如果要上福和橋，往中永和方向，要右轉經過好幾個紅綠燈，先扺達靠近台灣科技大學的路口再迴轉，等同繞一大圈才上橋也在網路上掀起討論。記者李宜蒨說：「有民眾發現，，如果直接沿著羅斯福路四段右轉，必須等7個紅綠燈，才能開上福和橋，但如果繞進旁邊的123巷，就可以少等3個紅綠燈。」攤開交工處提供的替代動線地圖，汽車在上午7點到9點間，必須從羅斯福路四段右轉基隆路四段，一直到台科大校門前路口迴轉，再一路直行才能開上福和橋，但民眾發現的替代路線，是直接從羅斯福路切進沒有號誌燈的123巷，再沿著113巷左轉73巷，再左轉基隆路四段就可以在4個紅綠燈以內，開上福和橋，而這樣繞一大圈也被網友戲稱蔣萬安圓環。台北市長蔣萬安說：「公館圓環改為正交路口以後，到目前為止一個多月，交通事故就已經大幅降低了44%，市民的安全永遠是我們最優先的考量，任何重大的交通工程的改變，也都需要長時間的觀察以及微調。」公館圓環改為正交路口以後，到目前為止1個多月，交通事故就已經大幅降低了44%，市民的安全永遠是我們最優先的考量，任何重大的交通工程的改變，也都需要長時間的觀察以及微調，政策上路第一天實際來到公館圓環，假日上午9點後的交通，看起來非常通暢，隨著週一就將迎來新規上路後的，第一個上班日，相關單位也繃緊神經隨時應對。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前
才官宣就「離婚」！初孟軒、徐鈞浩山林吻戲後分手
公視＋自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》），由初孟軒、徐鈞浩詮釋的夫夫組合「布朗尼與紅豆泥」掀起討論熱潮，兩人從森林結婚的甜蜜高點，一路走向現實抉擇的心碎分離，情感起伏讓觀眾直呼「感官炸裂」，初孟軒也在社群「放閃」轉發影集連結，談起此次與徐鈞浩共演時笑說：「演出的時候，會因為紅豆泥（徐鈞浩飾演）的反應可愛到而笑出來。」中時新聞網 ・ 9 小時前
騎遇福爾摩沙登場 海外車友占3成 (圖)
台灣自行車旅遊節主軸活動「騎遇福爾摩沙」（Formosa 900）8日出發，今年共有1268人參加，其中有30%為來自海外的車友。中央社 ・ 6 小時前
「騎遇福爾摩沙」深度旅遊共品臺灣之美
記者張翔程／臺北報導 臺灣自行車旅遊節主軸活動「騎遇福爾摩沙（Formosa 900）」今（8）日在臺北市政府東門廣場盛大啟動，今年活動邁入第14屆，共有12青年日報 ・ 1 天前
國道驚魂！金屬碎片掉滿車道 17輛車閃避不及4人輕傷
國道警方表示，事故發生時間約在晚間21時20分左右，掉落的金屬物疑為車輛避震系統連結葉片彈簧部分。警方指出，涉及事故的車輛駕駛均未飲酒，且事故均由掉落物直接引發，屬意外連鎖碰撞，警察已調閱事故路段的CCTV影像，積極追查掉落物的肇事車輛，並將通知車主到案說明。警...CTWANT ・ 11 小時前
感謝總統與外交團隊 林佳龍：任務順利完成
副總統蕭美琴應邀前往歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)布魯塞爾年會並發表演講，預定台北時間9日上午回到台灣。 外交部長林佳龍今天(8日)晚間在社群平台Threads與IG發文表示，「任務順利完成。千言萬語都在這張照片的面容裡，所有努力與喜悅盡在不言中；謝謝總統，謝謝為台灣一起奮戰的外交團隊」。 林佳龍貼出一張與蕭副總統、駐歐盟代表謝志偉的合影。中央廣播電台 ・ 4 小時前
張棟樑等了21年第一次高雄開唱！票房開賣結果曝光
情歌王子張棟樑出道21年，明年1月10日第一次前往高雄開唱，在高雄流行音樂中心海音館舉辦「第二十一個故事」巡演高雄站。演唱會今（8日）傳來好消息，數千張門票開賣後全數完售，票房開出紅盤。張棟樑開心喊話：「感恩～我們約在高雄見！」鏡報 ・ 7 小時前
「不倒騎士單車環島圓夢活動」圓夢抵嘉 黃敏惠送上溫暖祝福
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】「不倒騎士單車環島圓夢活動」今（8）日抵達嘉義市，活動自11月2日從台北馬偕醫院台灣好報 ・ 5 小時前
豬肉攤開市！ 盧秀燕赴市場關心供需、價量情形
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】因應非洲豬瘟禁令解除，全國恢復豬隻拍賣與屠宰作業，市場豬肉攤今（8）日全面互傳媒 ・ 11 小時前
還原蕭美琴歐洲議會演說現場 范雲：保密背後的兩大原因
[Newtalk新聞] 民進黨立法委員范雲今（8）日分享副總統蕭美琴在歐洲議會演說的現場情況。她說，演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭美琴離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。 首先，蕭美琴能進入歐洲議會演說，本身象徵意義重大。范雲指出，依她自身經驗，台灣代表過往赴聯合國平行論壇時，常因中國阻撓只能在旁側大樓參加；台灣護照連進場參觀都不被允許。若中國事前知情，歐洲議會亦可能面臨抗議或阻撓。 其次，安全威脅不容忽視。范雲回顧，去年蕭美琴尚未上任副總統一職，訪問捷克等國期間，中國駐捷克大使館就曾策劃車禍企圖跨境鎮壓，之後由捷克國安單位證實。此事顯示，外交突破同時伴隨真實的安全風險。 范雲表示，蕭美琴的演講魅力非凡，現場反應熱烈。超過50國國會議員全程起立鼓掌，約2/3議員親自前來致意並拍照留念，氣氛如同搖滾明星演出，充分展現對蕭美琴及台灣的肯定。 現場國會議員形容蕭美琴的演說「溫柔而堅定」，態度不卑不亢，訴求不僅關乎台灣，也強調全球共同價值，包括：經濟穩定、民主與全球安全。范雲最後強調，這次外交新頭殼 ・ 4 小時前
台東機關性騷案 空軍志航基地通報10件居冠
（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣內機關性騷擾通報案件，截至10月共通報22件，其中以空軍志航基地10件居冠，女性通報者居多。志航基地表示，「目前發言權已由空軍司令部統一掌握，無權對外說明」。中央社 ・ 12 小時前
逾30萬賓州人 暖氣補助要等更久
由於聯邦政府停擺，針對「低收入能源援助計畫」(Low-Income Energy Assistance Program ...世界日報World Journal ・ 10 小時前
普發1萬詐騙又有新招 他中計交出300萬元黃金 痛喊太可恨
普發1萬元5日開放線上登記，不過已有人接到詐騙電話，損失價值300萬的黃金。一位民眾接到假冒郵局人員來電，表示身分證被盜用冒領普發現金，電話一路轉給假警察、假檢察官，謊稱案件涉及洗錢等刑案，要調查帳戶中的黃金來源，要求將黃金交給指定車手送交鑑定。25兩重黃金被收走後，該民眾卻因聯繫不上對方，才驚覺遭到詐騙，直呼太可恨。中時新聞網 ・ 10 小時前
賴清德要組觀光國家隊 王鴻薇：應務實了解問題而非只撒幣補助
賴清德總統昨天（7日）出席台北國際旅展表示，將組「觀光國家隊」，加上「人民有錢有閒」了，接下來就要引導到觀光旅遊。國民黨立委王鴻薇表示，現在國旅已經進加護病房了，賴清德總統才想起來。但國旅在旅宿價格昂貴、旅遊業缺工嚴重下，要怎麼發展觀光國家隊？賴總統和交通部長陳世凱應務實了解問題，而不是只撒幣補助。自由時報 ・ 13 小時前
蕭美琴IPAC歐洲議會演說為何保密到家？ 范雲獨家揭2大關鍵
副總統蕭美琴在歐洲議會公開發表演說，而且事前保密到家。民進黨立委范雲今（8日）獨家分享蕭美琴在歐洲議會發表演說的現場情況，並還原這場「快閃」外交行動背後高度保密的原因。她分析，謹慎安排主要考量有二：一是外交的重大突破，二是來自中共的安全威脅。鏡新聞 ・ 4 小時前
最新／氣象署曝：鳳凰颱風預報路徑西修「不排除穿台」 下週全台要嚴防豪雨
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風最快今（7）晚增強為中度颱風、預計週日（9）將成強颱，中央氣象署預報員曾昭誠表示，不排除鳳凰颱風從中南部登陸、並穿越台灣，最快下周一（10）發布海上颱風警報、11日發布陸上颱風警，下周三前各地都需嚴防大雨或豪雨。民視 ・ 1 天前
鄭麗文追思白色恐怖受難者包含吳石？綠委：形同對蔣介石吐口水
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石；民進黨立委王定宇痛批，鄭麗文身為國民黨主席，卻以白色恐怖受害者來美化吳石，不僅汙辱白色恐怖受難者，更對不起當時因為吳石背叛而犧牲的國軍官兵，形同對著國民黨總裁蔣中正吐口水。中時新聞網 ・ 10 小時前
鳳凰颱風逼台！最新暴風侵襲機率曝 2縣市飆7成
氣象署最新預測，輕度颱風鳳凰未來路徑直撲台灣而來，氣象粉專「台灣颱風論壇」示警，中南部很可能在下周二（11日）之前感受都還好，但下周三（12日）颱風核心靠近之後，風雨就會瞬間拉起來。據氣象署最新公布的颱風暴風侵襲機率顯示，台南市、澎湖縣都已達到70%，民眾盡早做好防颱準備。中時新聞網 ・ 1 天前
自行車環島! 騎遇福爾摩沙11/8登場 吸引逾1200人參加
生活中心／陳奎宏 台北報導騎自行車環島是很多人的夢想，「騎遇福爾摩沙900」今年邁入第14年，今天（11月8日）盛大展開，吸引超過1200人參與，其中有三成來自海外的車友，觀光署也希望藉著台灣海濱的自行車道，讓國內外的車友們一同體驗寶島之美。現場司儀：「騎遇福爾摩沙，全台走透透。」汽笛聲響起，騎遇福爾摩沙活動正式啟動，車友們展開環島之旅，這次共有4個車友團體齊聚在北市府東門廣場，一起出發。現場司儀：「北中挑戰168大家一路發。」現場多熱鬧？看看活動前車友們搖旗吶喊，就知道，這次車友共吸引1268人參與，其中381人來自海外，占了30％，大家都想騎車環島體驗台灣之美。「騎遇福爾摩沙900」今年邁入第14年，今天（11月8日）盛大展開，吸引超過1200人參與。（圖／民視新聞）交通部觀光署副署長黃勢芳：「開車太快一下就過了，走路又太慢，騎車是最好的一個速度啦，這也是為什麼我們觀光署一直在，推相關的一個自行車的活動。」活動邁入第14年，累積近萬人參與，來自全球各地愛好騎車的車友齊聚，環島9天行程，還規劃多元主題的深度遊程，帶領民眾騎訪鄉間小鎮，及濱海田園。「騎遇福爾摩沙900」今年邁入第14年，今天（11月8日）盛大展開，吸引超過1200人參與。（圖／民視新聞）交通部觀光署副署長黃勢芳：「我們也要工商服務一下，我們有很多那種海濱啊，各個自行車道的部分，歡迎大家環島完之後，也可以來體驗一下，我們的一個相關自行車道，有一條北迴歸線經過我們台灣，造成我們的可能的，寒帶溫帶氣候帶，所以有很多的一個植被啊，跟產生各種的文化，那我想各種地形，我們來一次的環島的部分，可以來深深體驗。」要體驗台灣自然之美，同時感受在地熱情，品嚐美味料理，不妨就從計畫一趟，自行車環島開始。原文出處：自行車環島不是夢！「騎遇福爾摩沙」１１／８登場 吸引超過１２００人參加 更多民視新聞報導「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬＂一騎出發吧＂！ 台中自行車嘉年華登場 逾1700人參加日月潭像世界最美小鎮！外國人必去 網驚：吹太大民視影音 ・ 10 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前