鳳凰颱風逼近 台電雲林超前部署防災戰線 全力守護家園供電安全

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】鳳凰颱風來勢洶洶，中央氣象署今（7）日指出，颱風強度有進一步增強為中度的趨勢，預估下週二、三最接近台灣。面對強風豪雨威脅，台電雲林區營業處啟動「防颱總動員」，全面展開防災整備行動，誓言以超前部署守護民眾用電安全，確保颱風來襲時電力不中斷、災後能即時復電。

為防範鳳凰颱風可能造成的停電與設施損壞，台電雲林區處已自本週起進行線路特別巡視與設備檢查，並完成樹木防颱修剪、備料盤點及搶修人力、車輛、機具調度作業。台電強調，所有防災資源皆已進入「待命」狀態，務求在最短時間內回應災情、降低民生與產業衝擊。

台電雲林區處提醒民眾提前做好防颱準備，抽水站、醫療院所及關鍵基礎設施等不可斷電單位，應及早檢查自備發電機或不斷電設備是否正常運作。若發生停電事故，請民眾多加利用網路通報與查詢停復電資訊；如不便上網，可撥打1911客服專線或雲林區處停電通報電話（05-5323927）。台電也呼籲，颱風期間常因樹枝、看板或懸掛物遭強風吹落破壞電力設備，請民眾務必加強固定、修剪樹枝並防範地下室淹水。

此外，台電特別提醒，若發現電線掉落或外露，切勿自行撿拾、移動或碰觸，應立即通知台電處理，以免發生觸電危險。台電指出，現行配電自動化系統可即時偵測主要線路異常，若整區停電台電將自動掌握狀況並派員搶修，民眾不必重複報修；但若僅零星住戶停電，可透過台電公司網站（http://www.taipower.com.tw）「颱風停復電資訊」專區輸入地址，即可快速通報或查詢。

台電表示，每年颱風季前皆會召開防颱檢討會議，全面盤點人力與設備、防汛設施及防水閘門狀況，並針對易淹水地區的配電設施加強防護。台電強調，防颱作業沒有僥倖，只有準備，唯有提前部署、落實演練，才能在風雨中維持供電穩定。

面對即將到來的鳳凰颱風，台電雲林區營業處已進入最高警戒，並呼籲民眾齊心防颱、守護家園。台電承諾將秉持「與時間賽跑、為民點亮每一盞燈」的信念，全力以赴降低災害影響，讓電力成為最堅強的後盾，與雲林鄉親共同迎戰風雨。