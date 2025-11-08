鳳凰颱風逼近 台電高雄區處總動員防颱備戰

隨著輕颱鳳凰步步逼近南台灣，中央氣象署預估其強度將持續增強並可能影響本島，高雄地區也進入全面戒備狀態。台電高雄區處表示已完成人力與設備整備，動員224名工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車，以及27台發電機、38台抽水機與挖土機等應變機具，全力防範颱風可能帶來的停電與災情。

區處指出，目前已加強轄內配電線路周邊樹木修剪，並針對變電所進行全面巡檢，特別是位於低窪地區的變電所已完成沙包設置與抽水機測試，確保防水措施無虞。

↑圖說：台電高雄區處為防颱做準備，加強樹木修剪工作。（圖片來源：台電高雄區處提供）

台電提醒，依預測鳳凰颱風未來數日將接近台灣，屆時暴風圈與豪雨恐影響南部陸地。民眾應及早檢視住家防颱準備，尤其是配電室位於地下層或低窪區的場所，應預先防範淹水；而抽水站等關鍵設施也須備妥發電機或不斷電設備，以避免供電中斷影響運作。

另呼籲民眾若遇停電情況，可利用台電公司網站的「颱風停復電資訊」專區即時通報與查詢，或撥打1911客服專線（高雄區處停電通報電話07-5213646）。 台電高雄區處也提醒，過往颱風期間常有招牌、樹枝被強風吹落造成電線損壞，引發停電或觸電意外。民眾應加強固定招牌、修剪樹枝、移除懸掛物，若發現電線掉落或裸露，務必立即通報台電處理，切勿自行接觸。

至於復電作業，台電表示將依「變電所—主幹線—分歧線」順序進行搶修，並優先恢復捷運、火車、自來水及通信等公共設施供電，再依序處理一般用戶。不過搶修速度仍可能受風雨與交通影響，呼籲民眾在颱風期間保持耐心，共同配合防颱應變措施。

