鳳凰颱風逼近！堰塞湖恐增至1500萬噸 光復鄉2720戶警戒
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖威脅仍未解除，林業及自然保育署預測，若鳳凰颱風帶來大雨，恐導致上游再次崩塌形成新的堰塞湖，蓄水量可能達1500萬噸，比現有堰塞湖增加10倍。花蓮縣府已匡列光復、鳳林、萬榮三鄉鎮共2720個門牌進入警戒範圍，為預防性撤離做準備。
林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，9月馬太鞍溪上游堰塞湖溢流後，壩體受到破壞，大量土砂泥水造成光復鄉嚴重災情。目前堰塞湖蓄水量仍有150萬噸，殘留在河道上壩體的土方量高達1.1億立方公尺。雖然透過持續空勘、空拍監測，目前狀況穩定，但仍需嚴密防範。
根據花蓮分署分析，鳳凰颱風可能帶來24小時累積雨量達500到800毫米的降雨。由於馬太鞍溪堰塞湖上游仍有大量土石淤泥，強降雨可能在上游造成新的崩塌，阻塞河道形成「新堰塞湖」，屆時蓄水量體將高達1500萬噸，遠超現有舊堰塞湖的水量。
黃群策指出，雖然下游水利署正全力進行疏濬工作，也已完成臨時堤防建設，但颱風來臨前必須以極端情況預估各種可能，因此已畫出警戒範圍提供給花蓮縣府作為撤離參考依據。
花蓮縣府表示，警戒範圍涵蓋光復、鳳林、萬榮三個鄉鎮，經套圖計算共有2720個門牌位於危險區域。目前戶政單位正積極檢索所有設籍資料，提供給各公所進行可能撤離前的準備工作。
光復鄉長林清水說明，除了村幹事和公所各課室加強宣導可能的颱風災情外，也會請警車、垃圾清運車協助防颱宣導。針對長輩聽力較差、看不懂細胞簡訊的情況，村長將逐一到家戶解釋，提醒民眾做好防颱及撤離準備。
林清水進一步表示，相關撤離路線和收容所都已規劃完成，預計颱風路徑將在11月9日更加明朗，10日就會召開相關整備會議，必要時將向縣府或中央請求支援。他特別強調，在0923洪災中淹水達1.5公尺的家戶，即便有二樓也將列入強制撤離名單，若達到撤離條件，務必配合引導前往安全的收容地點。
