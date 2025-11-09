鳳凰颱風逼近！外國人憂台灣恐剩泡麵吃 網友神招曝光：不可能餓到

實習編輯藍子瑄／台北報導

有網友在 Threads 上分享，旅遊社團裡一名外國人留言擔心：「颱風侵襲台灣會不會沒東西吃？」（圖／記者藍子瑄攝影）

鳳凰颱風逼近，全台繃緊神經。根據氣象署最新預報，鳳凰結構紮實、颱風眼清晰可見，預估 9 至 10 日間可能增強為強烈颱風。但在緊張氣氛中，一則貼文意外逗樂全網。有網友在 Threads 上分享，旅遊社團裡一名外國人留言擔心：「颱風侵襲台灣會不會沒東西吃？」

沒想到網友神回：「不用擔心，在台灣隨便丟一顆石頭，都會砸到7-11或火鍋店。」貼文一出立刻笑翻全場，網友直呼「太中肯了」、「會先砸到手搖杯飲料店吧」、「去撿石頭的路上可以先買手搖跟鹽酥雞，等等再回來拿」。

廣告 廣告

有網友笑稱：「在台灣，路邊能撿到的石頭比7-11還少。」也有人幽默回覆：「在台灣沒東西吃，台灣人會比外國人先暴動」、「在台灣是煩惱要吃什麼，不是有沒有東西吃」、「在台灣只有撐死，沒有餓死的可能」、「颱風天會缺貨的，只有超市裡的泡麵」。

同時，氣象署也提醒，鳳凰颱風外圍環流與東北風偏強，雖然台灣便利商店密集、物資充足，但颱風來襲仍應避免外出，提前準備飲水與食物，並留意颱風最新動態。

更多三立新聞網報導

鳳凰颱風「大甩尾」！延後12小時穿越台灣 氣象專家曝最新警示

怪力鳳凰走「百年罕見路線」僅3.31% 恐登陸中台 氣象署：上次是丹娜絲

特斯拉掛牌「剩21輛」電動車市慘崩6成！Tesla掉出前10名「它」逆襲奪冠

黃明志持毒被捕！呂捷回憶15年前「染毒女學生」 1句話刺進他心裡

