鳳凰颱風逼近！太平山、花蓮多處森林園區10日起預警性休園封館
[Newtalk新聞] 第26號鳳凰颱風來勢洶洶！中央氣象署預計將於明日下午發布海上及陸上颱風警報。為確保遊客安全，林業及自然保育署宜蘭、花蓮兩分署今日分別宣布，轄內多處森林遊樂區及自然步道將預警性休園、休館與封閉。
宜蘭分署表示，太平山聯外道路台7線、台7甲線、宜51線等，若遇豪雨恐再度影響路基安全或造成中斷。太平山國家森林遊樂區(含鳩之澤溫泉區)自明10日下午2時起預警性休園，並同步封閉園區內八條自然步道，包括鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道及台灣山毛櫸步道。蹦蹦車最後行駛班次為11:30，請遊客盡速離園。
此外，轄內10條社區型自然步道，包括林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道與金瓜寮魚蕨步道，也將同步暫停開放。羅東林業文化園區則維持正常開園，若宜蘭縣政府宣布停止上班上課，園區將配合休園。
花蓮分署也宣布，自10日下午5時起預警性休園、休館及封閉步道。休園範圍包括池南、富源兩處國家森林遊樂區，以及林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館等場域。轄內自然步道如佐倉步道、撒固兒步道、能高越嶺道東段、鯉魚山步道、月眉山步道、虎頭山步道、富源步道群、安通越嶺道東段與八通關越道路鹿鳴吊橋段也同步封閉。
林業保育署提醒，颱風期間請民眾避免前往山區活動，注意中央氣象署最新資訊及各園區公告，開放時間將視災後勘查與環境整備狀況滾動調整。
