鳳凰颱風逼近！專家曝登陸地點 13縣市有機會放颱風假

鳳凰颱風。（圖／NCDR）





鳳凰颱風逐漸靠近台灣，氣象專家指出，周三深夜有機會登陸台灣雲林地區，此外，13縣市有機率放颱風假，不過具體是否會有颱風假，還需要地方政府評估與宣布。

氣象專家賈新興表示，今日發布海上颱風警報機率較高，周二中午前應會發布陸上颱風警報，周三後將迅速減弱，預估颱風中心會在周三晚間10時到11時登陸雲林一帶地區，颱風強度將會在登陸後進一步減弱，可能會變成熱帶性低氣壓。

賈新興認為，鳳凰颱風將在週二北轉朝台灣前進，週三晚上至週四清晨從苗栗至彰化沿岸登陸，並穿過台灣，直到週四才遠離。

賈新興也分析，宜蘭、花蓮、台東在週二、週三有機會達到雨量達標的停班課標準，此外，台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東、澎湖這些縣市在週三有機會因暴風圈觸陸宣布停班課，不過實際情況仍還有待地方政府宣布。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，依據氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風達10級以上，或是未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞，風災已達下列基準之一者，得發布停止上班及上課，但能否停班停課仍由各縣市權責機關決定。

