鳳凰颱風逼近！山友切勿冒險入山 違規最高開罰25萬
颱風「鳳凰」路徑逐漸朝台灣靠近。南投縣政府消防局今天嚴正呼籲，颱風期間山區風雨強、地形險惡，請山友千萬別冒險入山，以免發生意外、危及自身與搜救人員安全。
南投山域事故頻傳，光是今年截至目前已受理71件山難，動員近500人次搜救、出動40架次直升機。消防局指出，過去像「凱米」、「楊柳」颱風期間，都有人不聽勸強行登山，最後喪命山林，教訓相當慘痛。
依規定，颱風警報期間縣府可公告禁止入山，違者可罰1萬至5萬元；若進入畫定的山區警戒範圍，最高可罰25萬元。更重要的是，若違規入山導致搜救出動，依《災害防救法》規定，政府可要求當事人自行負擔搜救費用，「全民買單的時代已結束」。
南投消防局再次提醒，「山永遠都在，生命只有一次」，呼籲山友務必延期或取消登山行程，安全回家最重要。
