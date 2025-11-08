鳳凰颱風逼近 工務局台電戒備

工務局嚴防鳳凰颱風可能來襲，八日嚴查各工地的防汛整備作業。 (記者翁順利攝)

記者翁順利、王勗∕台南報導

因應鳳凰颱風可能來襲台南市，市府工務局全員戒備，八日除稽查安平跨港大橋、六塊寮排水沙崙橋等進行中的工程外，更要求各工地須加強防颱前工地巡查及檢視防汛整備，也呼籲商家做好廣告帆布、招牌等檢查，做好安全防護，並配合市政府防颱應變措施，全力維護颱風期間的公共安全。台電台南區處八日也加強巡視並進行樹修及礙洗作業，以期預防瞬間強陣風導致樹木碰觸、電桿傾倒，同時也針對南市各變電所進行巡視，也針對運河、安順等地較低漥地區落實防水閘門措施、備妥沙包，並完成抽水機測試。

工務局表示，目前各在建工程已加強進行工地防颱準備，針對容易致災的橋梁及道路邊坡改善工程，確實檢視並作好固定工地設施及防汛措拖，排除阻礙水流，以應颱風帶來的雨量。

對於建築工地，工務局同步通知建築開發商業、營造業等公會，加強建築物防颱準備，尤其塔式起重機、施工鷹架及相關設施，應加強防颱作業，以防止發生意外。也請廣告物、樣品屋所有人做好檢查，防颱準備。若工地鷹架、圍籬或廣告物掉落或致災，將依建築法處罰行為人，呼籲民眾做好災情防範，共同保障安全。

工務局已編組搶災車輛機具八十多部及搶災人員約二百五十名人員待命，並成立防災應變LINE群組，以利即時應變處置，降低致災危險，民眾若遇到道路、橋梁及公園有損害或致災可能狀況，可撥打市府專線電話，全天候服務。

台電台南區處提醒民眾及早做好防颱準備外，也呼籲提供配電場所用戶，應設置防水患因應措施，尤其是抽水站等不能停電的單位或設備，應及早自備發電機或不斷電設備。台電亦提供1911客服專線或可撥打台南區處停電通報電話（06-2160121）。