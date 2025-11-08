鳳凰颱風逼近 投縣消局籲切勿冒險入山
中央氣象署於(八)日凌晨二時將輕度颱風「鳳凰」升格為中度颱風，預測路徑正逐漸朝台灣逼近。南投縣政府消防局嚴正呼籲，颱風期間山區潛藏極高風險，請所有山友切勿冒險入山，以免危及自身與搜救人員安全。
南投山域事故頻傳，歷史教訓歷歷在目。南投縣政府消防局統計，一一四年截至目前為止，已受理高達七十一件山域事故，累計申請四十架次直昇機及動員四百九十六人次進行搜救勤務，耗費大量國家資源。回顧去年「凱米」颱風及今年「楊柳」颱風期間，曾有五名山友魂斷山林，血淚教訓歷歷在目。颱風期間，山區受強風、豪雨、低溫等多重因素影響，極易導致帳篷被吹毀、失溫、落石、溪水暴漲等致命風險，即使經驗老道的登山者也難以倖免。
法律規範明確，違者將面臨嚴厲制裁。依據《南投縣登山活動管理自治條例》第七條、第八條及第十二條規定，南投縣縣政府得在颱風警報期間公告禁止入山。對於接獲通知而未撤離下山的違規者，將由警察、消防機關或各山域業務主管機關等逕行舉發，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。又依據《災害防救法》第三十條第一項第二款、第三款規定及第五十五條第二款規定，當山域劃定警戒區域時全面禁止人員進入，未取得臨時通行證而進入警戒區域，或經命離去而不離去者，將處以新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法。
最重要的一點，依據《災害防救法》第三十條第三項規定，若民眾因違反規定遭遇危難，並啟動各級災害應變中心進行搜救而獲救，政府得就搜救所生費用，以書面命獲救者繳納。過去全民買單的時代已經結束，冒險行為的代價將由當事人自行承擔。
南投縣府消防局說，山永遠都在，安全才是最重要的。呼籲廣大山友，應立即取消或延期登山計畫。出發前務必做好萬全準備，包括評估體能、準備保暖衣物及堅固裝備、查詢最新天氣與道路狀況，並隨時保持警覺。「山永遠都在，但生命只有一次。」請民眾務必配合各項公告管制措施，切勿挑戰天候、蔑視法令，共同維護自身與救災人員的安全。
