鳳凰颱風逼近！暴風襲石垣島「車被吹翻」

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風在侵襲菲律賓後大迴轉，暴風圈已在今（12）日凌晨接觸恆春半島，強度將持續減弱，中央氣象局預估，鳳凰將在今傍晚至晚上登陸「屏東恆春」。不過距離台灣不遠的沖繩，也受到了鳳凰颱風影響，大氣狀態不穩定，八重山地區11日接連出現暴雨與強烈突風，石垣島傳出車輛翻覆、樹木倒塌與玻璃破裂等災情。

根據琉球新報報導，石垣市大濱地區11日上午8時左右傳出猛烈陣風，一輛停放在磯邊第二住宅區停車場內的汽車被強風吹翻。

現場的居民回憶當時狀況表示，陣風風勢十分猛烈，家裡的門窗被吹著搖晃了約10秒，發出「咚咚咚」像有人敲打的聲音。在社區旁，除了車輛側翻外，圍欄和樹木也被吹倒，多輛車輛的窗玻璃破裂。

該社區一名60多歲的女性表示，她陽台原本放置盆栽的木製大底座倒塌，花盆也掉落了。她回憶道：「窗戶突然『嘎啦嘎啦』地搖晃起來，比颱風還可怕。」一位50多歲的男性驚訝地說：「傳來一陣像地震一樣的『轟』聲的風。往外一看，車子就翻倒了。」這名男性直呼「頭一次見到這麼猛烈的陣風」，「聽說也有人家裡的玻璃破了。」

石垣島地方氣象台正在持續收集資訊，初步研判突風可能為龍捲風或漏斗雲。

同日上午9點10分左右，竹富町小濱島也發生了猛烈陣風。竹富町表示，有飛散的垃圾桶撞到車輛造成凹陷的災情。島內多處也發生樹木倒塌阻礙道路的情況。所幸沒有傳出人員受傷的情報。

據ウェザーマップ報導，沖繩和奄美地區12日仍受到鋒面和鳳凰颱風影響，12日下午預計仍會出現局部伴隨雷電的強烈降雨。由於部分地區已出現大雨，以沖繩本島地方為中心，需要警惕土石災害和低窪地區淹水。同時也要注意雷擊和龍捲風等猛烈陣風。

由於鳳凰颱風將在13日接近沖繩的先島群島，需要注意和警惕高浪和暴風。預計鳳凰颱風將在14日凌晨前，在沖繩以南轉化為溫帶低氣壓，但沖繩和奄美地區的大雨可能會持續到14日上午。

