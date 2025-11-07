鳳凰颱風逼近！最快今增強為中颱 下週一至三影響最明顯
針對今年第26號颱風「鳳凰」最新動態，中央氣象署表示，目前「鳳凰」位於鵝鑾鼻東南方約2200公里的海面上，中心最大風速每秒30公尺。根據最新資料研判，鳳凰可能最快在今天增強為中度颱風；接近菲律賓呂宋島東側海域前後，有機會發展到強烈颱風等級。氣象署提醒，下週一至週三期間受東北季風與颱風外圍環流影響，將是影響台灣較明顯的時段，屆時東半部及北部地區雨勢將明顯增強，部分地區不排除出現局部豪雨。
氣象署說明，預估鳳凰在9日晚上左右會來到菲律賓東方海面，10日通過菲律賓之後進入南海。移動過程中強度將持續增強為強烈颱風，但通過菲律賓陸地時，可能因地形影響而從強烈颱風減弱為中度颱風，出海後強度有可能再略為增強，但增強幅度有限。之後在往北移動的過程中，會受到北側東北季風帶來較冷、較乾空氣的影響，環境不利颱風發展，強度可能逐漸減弱，接近台灣時的強度有可能介於中度颱風或輕度颱風。
在路徑部分，氣象署根據系集預報圖指出，目前8日到9日期間，各國模式與AI模式模擬的路徑仍相對集中，但從10日晚上開始，預報路徑的分散範圍明顯擴大，11日、12日的不確定性更高。依目前模式顯示，未來路徑可能從台灣南方海面一路到海南島一帶都有機會經過，屬於高度不確定狀態。
氣象署進一步指出，雖然現階段有不少資料顯示，鳳凰在移動到台灣西南方海面後，有機會再往北移動到接近台灣海峽附近，整體對台灣降雨的影響將會相當明顯，但由於這段時間距今約4至5天，路徑預報誤差可超過200公里，目前仍無法提供更明確的答案，須持續密切觀察。
氣象署根據系集預報路徑圖指出，鳳凰颱風的走向仍存在高度不確定性。圖／中央氣象署提供
未來降雨方面，氣象署指出，下週一到週三是這次颱風對台灣天氣影響較明顯的時段。在東北季風與颱風外圍環流共同作用下，首先在下週一，東半部及大台北地區就要留意局部大雨或豪雨的情況；下週二、週三，東半部與花東地區仍可能出現大雨或局部豪雨，南部地區則視颱風接近程度，有機會在週三出現局部大雨或豪雨。
氣象署指出，下週一至週三為降雨最顯著的時段。圖／中央氣象署提供
氣象署強調，南部與其他地區雨勢的強弱，將與鳳凰實際路徑遠近等高度相關。若颱風於週四起逐漸遠離或強度明顯減弱，屆時降雨範圍將不若前幾天廣泛，僅在局部地區仍有大雨發生的可能。
