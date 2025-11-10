鳳凰颱風逼近！最快明下午陸警 登陸地點曝光
中央氣象署於11月10日凌晨00時20分正式發布降雨特報，根據最新氣象資料顯示，颱風外圍環流結合東北季風的雙重影響，為台灣東北部地區帶來顯著降雨。宜蘭縣成為此次降雨警戒的主要區域，當地出現局部大雨的機率大幅提升。
根據氣象署預報資料，本次降雨影響時間將從今日凌晨開始，預計持續至11月10日晚間23時00分，影響時間長達近24小時。氣象專家分析，颱風外圍環流挾帶充沛水氣，配合東北季風的推波助瀾，使得迎風面的宜蘭地區首當其衝，降雨強度與累積雨量都需要特別留意。
針對此次大雨特報，氣象署特別提醒宜蘭地區民眾注意以下事項。首先是積水問題，連續降雨容易造成低窪地區積水，民眾行經這些區域時應特別小心。道路積水不僅影響交通順暢，更可能造成車輛拋錨或行人滑倒等意外事故。建議駕駛人減速慢行，避免強行通過積水路段。
健康防護方面，積水環境容易成為細菌滋生的溫床，民眾應避免直接接觸積水，若不慎接觸應立即清洗消毒。特別是有開放性傷口的民眾，更應避免涉水而行，以免感染。家中若有積水情況，應儘速清理並保持環境乾燥通風。
交通安全部分，宜蘭地區的用路人應特別注意路況變化。山區道路可能因雨勢造成落石或土石流，沿海地區則要留意風浪增強的情況。建議民眾非必要避免前往山區或海邊活動，若必須外出，應隨時關注最新氣象資訊與路況通報。
農漁業方面也需要做好防範措施。農民應加強農田排水，避免作物浸水受損。漁民則應注意海上作業安全，適時返港避風。相關單位也應加強巡查，隨時掌握災情並提供必要協助。
氣象署表示，民眾可透過中央氣象署官方網站或APP查詢即時降雨特報資訊，掌握最新天氣動態。各級政府單位也已啟動防災機制，隨時待命處理可能發生的災情。呼籲民眾配合相關防災措施，共同度過這波降雨影響期。
