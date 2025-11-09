鳳凰颱風逼近！最快週一下午發海警 北東「連兩天紫爆」雨灌東半部

中央氣象署一週雨量預測圖，顯示北部與東半部地區雨勢最劇，宜花、大台北地區達豪雨以上等級。 圖:中央氣象署提供

[Newtalk新聞] 中央氣象署今（9）日指出，中度颱風「鳳凰」截至傍晚強度達巔峰，中心位於鵝鑾鼻南南東方約820公里海面，仍維持中颱上限，今晚登陸菲律賓呂宋島後將受地形破壞略為減弱。氣象署預估，最快週一（10日）下午至傍晚發布海上颱風警報，週二上半天可能進一步發布陸上警報，若路徑不變，西半部地區皆有機會納入暴風圈範圍。

氣象署預報員張承傳表示，鳳凰預計今晚通過呂宋島後進入南海，週二北轉朝台灣海峽接近，週三、週四通過台灣時仍為中度或輕度颱風等級，之後北上至東北方海面，將逐漸減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。由於北轉過程垂直風切增強，環境不利颱風維持強度，因此強度升為強颱的機率相當低。

受颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，明、後兩天北部與東半部雨勢最劇烈，宜蘭、花蓮及大台北地區恐有豪雨甚至豪雨以上等級降雨，基隆北海岸、恆春半島也有大雨發生機率。氣象署指出，週一、週二東半部雨量預估達「紫爆」等級，提醒民眾嚴防坍方與土石流。桃園以南地區則為局部短暫陣雨；週三隨颱風接近，花東將持續有大雨或局部豪雨，中南部雨勢明顯增強，北部與宜蘭轉為背風面後雨勢趨緩。週四颱風中心出海到台灣東北方海面，環境轉為東北風，中部以北及宜蘭地區再度出現明顯降雨，北部地區仍需留意較大雨勢。週五至下週日（16日）則恢復東北季風型態，北部、宜花有局部短暫雨，台東、恆春為零星降雨，中南部多雲到晴。

張承傳提醒，今起至週四沿海及離島風強浪大，並留意長浪。今晚至週一，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島及離島沿海平均風力6級、陣風可達8級以上；週一起苗栗、台中、彰化、澎湖沿海風力更可達9級、陣風11級以上，浪高約4至6米，週二、週三隨颱風接近將再增強。

溫度方面，受東北季風影響，北部與宜蘭自明日起轉涼，氣溫落在22至25度；花蓮白天約26至28度；中南部白天仍可達30至32度，週二起降至28度左右。整體而言，本週為濕涼天氣型態，外出務必攜帶雨具並留意強風與豪雨警戒。氣象署提醒，鳳凰颱風影響期間，東半部與北部將有強風豪雨，沿海浪高風急，民眾應避免前往海邊觀浪及山區活動，隨時注意最新颱風動態與氣象警報更新。

