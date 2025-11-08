鳳凰颱風逼近 東琉線「下週二、三」全面停航
屏東小琉球今（8）天相當熱鬧！晚間將舉辦一場大型演唱活動，吸引大批遊客登島參加。碼頭邊搭船人潮絡繹不絕，現場大排長龍。旅遊業者預估，今日登島人數有望突破一萬人。
不過，受颱風逐漸接近影響，交通單位提醒旅客留意航班資訊。根據船公司公告，東琉線預計於下週一（10日）開出末班船，接下來的週二、週三（11、12日）將全面停航，旅客若有行程安排，請隨時關注最新航班公告，並妥善規劃返程時間。
碼頭邊搭船人潮絡繹不絕。圖／台視新聞
屏東／綜合報導 責任編輯／網路中心
