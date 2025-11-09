鳳凰颱風逼近 林保署發布馬太鞍溪堰塞湖黃色警戒

林業及自然保育署今（9）日上午9時發布馬太鞍溪堰塞湖發布黃色警戒，並請花蓮縣政府與光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉公所進行預防性疏散撤離收容等避難前置作業。

警報內容及範圍（圖／截自災防告警細胞廣播訊息網站）

鳳凰颱風即將靠近台灣，馬太鞍溪堰塞湖水位高1019.6公尺、面積約12.6公頃、蓄水量約150萬噸，依中央氣象局雨量推估，接下來的降雨達黃色警戒標準。

根據10月林保署訂定之「馬太鞍溪堰塞湖區域警戒範圍及警戒機制」，若未來48小時預測累積雨量達200mm，將發布黃色警戒並啟動預防性疏散避難；若未來24小時預測累積雨量達200mm或臨時堤防水位抬高0.5公尺以上，則發布紅色警解並啟動強制疏散避難。

至於何時可解除警戒，則須綜合研判3項條件，包含24小時累積雨量未達警戒值、下游水位無異常下降即堰塞湖是否無堵塞產生。

