鳳凰颱風逼近 武陵農場11/11下午2時起休園

位在台中的「武陵農場」今（10日）宣布，因應鳳凰颱風來襲，為維護遊客與員工安全，自11月11日（二）下午2時起休園，將視天候另公告重新開園時間。

武陵農場今天發布鳳凰颱風休園公告，自11月11日（二）下午2時起休園，將視天候另公告重新開園時間。(圖/武陵農場提供)

武陵農場臉書粉專發文表示，因應「鳳凰」颱風來襲，為維護遊客與員工安全，武陵農場自11月11日（二）下午2時起休園，場區暫停對外開放，將視天候狀況另行公告重新開園時間。

業者表示，農場已於11月7日全面啟動防颱準備作業，提醒計畫上山旅遊的遊客請暫緩行程、注意安全。對於已預約住宿或活動的旅客，農場將主動聯繫協助取消或延期事宜，消費者也可主動與農場聯繫確認相關服務。

