鳳凰颱風逼近 氣象署最快明天下午發布海警！北市日夜趕工邊坡防颱整備

[Newtalk新聞] 氣象署最快明天下半天發布颱風鳳凰海警，北市副市長李四川表示，前幾天台北山區連日的大雨，台北市部分地區山坡滑落，工務局大地處已利用這幾天好天氣，日夜趕工，可以在明天全部噴漿完成，做好防颱準備。

交通部中央氣象署今天表示，最快明天下半天發布颱風鳳凰海上警報，明天和 11 日東北季風及颱風外圍環流影響，有共伴效應發生，大台北及宜花地區慎防豪雨等級以上的降雨。

李四川今天在臉書發布貼文呼籲，鳳凰颱風來了，請各位好朋友利用今天的假日,做好防颱準備。並表示，前幾天山區連日大雨，台北市部分地區山坡滑落，感謝工務局大地處利用這幾天好天氣日夜趕工，可以在明天全部噴漿完成，做好防颱準備。「料敵從寬，禦敵從嚴，從我的公務經驗， 11 月颱都是不好惹的。」

台北市工務局大地工程處總工程司夏賢統指出，李四川指的是整體邊坡的防颱整備工作，對於裸露之處有鬆動、不穩定可能性，會進行噴漿穩固、掛網防範落石等應變作業。

他說，包含之前 1020 豪雨事件文山區景華街及景興路邊坡發生土石滑落在內的文山區，以及內湖、北投、士林等有山坡地的行政區，計有 10 來處進行邊坡防災整備作業。

台北市災害防救辦公室補充，已於 7 日通報相關局處利用假日加強整備工作，尤其日前降雨持續多日，山區土壤含水量較高，針對山區部分需加強戒備注意落石及坍方，並先行盤點土石流潛勢區、老舊聚落及列管邊坡的住戶清冊，做好隨時疏散撤離的準備。

