鳳凰颱風逼近！ 花蓮光復災民持續善後邊忙防颱

台北中心／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，至今在光復鄉，依舊還有多處正在復原當中，眼看鳳凰颱風步步逼近，有居民趕緊在家門口堆起沙包，當地公所及村長，也忙著確認用來通報撤離的廣播系統，但目前在大馬村香草場附近，目前恐怕還需要人力前往通知，這也讓居民很擔憂。





重建路漫長颱風又要來 花蓮光復鄉民嚴陣以待

花蓮馬太鞍溪堰塞湖造成光復鄉嚴重災情 有大型機具進駐近滿月每天仍清出5千噸沙土（圖／民視新聞）









一袋又一袋沙包，層層堆疊，在民宅外築成小牆，鳳凰颱風來勢洶洶，讓花蓮光復鄉災民，嚴陣以待。

光復居民 游先生：「如果沒用好的話又來一次的話怎麼辦?」

光復災民：「之前有做水溝，房子變成比較低窪，直接水都往我(家)裡面衝。」

廣告 廣告

無法負荷噩夢再次上演，居民忙著堆沙包，同一時間，光復鄉公所也雙重確認廣播設備，災後至今已完成12個村辦公室廣播系統更新，但仍有部分郊區，還需要人力出動通知撤離。

大馬村長 王梓安：「大平 大馬 大同 大華四個，因為我們這個廣播系統，是四個村都可以聽得到，香草場 在19鄰那邊的話可能是沒有辦法聽到，是不是也請我們派出所來支援巡迴的廣播。」

香草場住戶 許先生：「聽不到 完全不清楚，尤其是有車子的時候更不清楚，很擔心啊。」

重建路漫長颱風又要來 花蓮光復鄉民嚴陣以待

鳳凰颱風步步逼近 有居民把握時間在家門口堆放沙包防颱（圖／民視新聞）









花蓮馬太鞍溪堰塞湖，為光復鄉帶來慘重災情，來到郊區，大型車輛進進出出，怪手整天工作不停歇，還有南部來的運輸公司，已經進場清運砂土，將近滿月。

清運工程人員 蔡泓銘：「從高雄跟屏東里港上來十台車，我們(清運)一天的量大概在5千噸左右。」

重建路漫長颱風又要來 花蓮光復鄉民嚴陣以待

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀成佛祖街災情 有居民至今家中斷水斷電有家歸不得（圖／民視新聞）

廣告 廣告









在保安寺周邊，俯瞰整片土地，仍有多處被砂土覆蓋，而在民宅內，洪災印記仍深深烙印，大量泥沙殘留馬桶及水箱中，家中斷水斷電，居民幾乎有家歸不得。

佛祖街災戶 黃嫦娥：「說真的 沒有受到傷害是騙人啦，我常常也是半夜就會爬起來，想說又發生什麼事了，不是身歷其境的人真的無法理解那種心情。」

重建之路還沒走到終點，儘管市場已出現零星攤販、及婆媽外出採購，生活看似逐步恢復正軌，但居民對於接下來的颱風未知數，依舊充滿恐懼。

原文出處：重建路漫長颱風又要來 花蓮光復鄉民嚴陣以待

更多民視新聞報導

罕見11月強颱！鳳凰直撲台灣 專家示警：這些區域快準備

「鳳凰」增強成超級颱風！菲氣象署曝「這1天」強度達巔峰

鳳凰「鬼轉」路徑曝！2天內恐達「強度顛峰」

