鳳凰颱風逼近 花蓮嚴陣以待

大豆農應確實做好田間排水及留意倒伏及淹水情形，以減少損失。(記者林中行攝)

記者林中行∕花蓮報導

花蓮縣政府七日表示，依據中央氣象署預報，鳳凰颱風未來路徑可能影響台灣。縣長徐榛蔚呼籲農民密切關注颱風動態，及早採取農作防護與防災措施。

農業處長陳淑雯表示，依據農業部林業及自然保育署花蓮分署「馬太鞍溪堰塞湖緊急通報」，光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉公所已預先規劃疏散避難前置作業。縣府也提醒民眾務必依照應變中心與林業署花蓮分署的最新資訊與指示，提前完成各項防災整備。

農業處表示，農友應及早檢查並強化防颱措施，保持田區排水暢通，加強病蟲害防治，二期稻作若已成熟，應及早收割，避免穗上發芽。蔬菜類不宜於颱風前搶播，可採收者請儘速採收以減少損失。另外，果樹與設施農業，應設置防風網、補強支柱固定植株，進入採收期的果樹應加速採收，設施農業部分，請檢查網室與棚架結構，如有破損應立即修復。