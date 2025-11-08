鳳凰颱風逼近！花蓮恐再現「新堰塞湖」 最慘24小時內潰決
鳳凰颱風逐步接近台灣，中央氣象署預估未來幾天可能與東北季風產生共伴效應，花蓮地區恐迎來500至800毫米的超大豪雨。林保署指出，在極端情況下若雨量達800毫米，馬太鞍溪上游恐再度出現崩塌，形成新的堰塞湖，一旦潰決，可能在24小時內引發嚴重洪患。
林保署花蓮分署指出，馬太鞍溪上游堰塞湖自9月23日溢流後壩體受損，造成大量土砂泥水沖入光復鄉，目前堰塞湖仍有150萬公噸的蓄水量，河道上壩體還殘留約1.1億立方公尺的土方。林保署已將極端模擬的警戒範圍套圖送交花蓮縣政府，作為預防性撤離依據。
花蓮分署長黃群策指出，雖然氣象署尚未發布詳細雨量預報，但初步估計降雨量在500至800毫米之間。根據學者的極端模擬，若雨量達800毫米，可能形成蓄水量高達1500萬公噸的新堰塞湖，是現有舊堰塞湖水量的「10倍」。
黃群策說明，一旦新堰塞湖形成，最大洪峰流量可能達每秒4500立方公尺，估計會在24小時內潰決。警戒區域涵蓋光復鄉大馬、大平、東富、大同、大全、大安、大華、大進及北富村，鳳林鎮長橋、大榮、山興里與萬榮鄉明利村等地也在範圍內。
黃群策指出，這次可能受影響的區域雖略小於9月23日的災情，但馬太鞍溪匯流口至花蓮溪下游的警戒範圍卻更廣，甚至延伸至鳳林鎮箭瑛大橋南側。他強調，目前正與縣府合作精算撤離戶數與應變方案，呼籲民眾密切注意防災警訊，提前準備避難計畫，以防最壞情況發生。
延伸閱讀
力拚經濟復甦傳產！林岱樺高雄打造護國產業
流感接種破500萬劑！ 羅一鈞：部分縣市12月恐無貨
日本熊害頻傳！他疑惑「台灣的熊比較乖？」數據差異曝
其他人也在看
恐釀1500萬噸堰塞湖！ 花蓮光復鄉2720戶進入紅色警戒
林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，9月馬太鞍溪上游堰塞湖溢流後，壩體受破壞，大量土砂泥水造成光復鄉嚴重災情，目前堰塞湖蓄水量仍有150萬公噸，殘留在河道上壩體的土方量有1.1億立方公尺，持續空勘、空拍，目前狀況穩定。不過，花蓮分署依據目前的氣象資料，鳳凰颱風...CTWANT ・ 11 小時前
因應颱風鳳凰 光復鄉水淹逾1.5公尺民宅納強制撤離
（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區仍在復原階段，颱風鳳凰預計下週影響台灣，光復鄉公所已召開整備會議，向受災戶宣導做好防颱準備，上次水淹超過1.5公尺民宅，就算有2樓也要強制撤離。中央社 ・ 1 天前
佳湘麵包黃秀芬送暖花蓮災區 拋磚引玉助重建
鳳凰颱風步步進逼，下周可能又會帶來豪大雨以上等級的雨量，而馬太鞍溪堰塞湖災害之後，受災戶面對尚未完全恢復的家園，又碰上颱風攪局，現在只能期盼雨量不要太大。雖然馬太鞍溪堰塞湖災害已過去一個多月了，受創最為嚴重的光復鄉大同村，也湧入許多「鏟子超人」，但是家園的重建之路卻還很漫長。警政時報 ・ 7 小時前
鳳凰登陸點「可能偏北」 粉專示警：下週一、二風雨最大
鳳凰颱風持續朝西北西前進，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，鳳凰以強颱之姿登陸菲律賓後，北轉的幅度及移動速度攸關台灣各地的風雨規模，下周一、二北部及東半部因共伴效應影響，是風雨最大、最有感的時刻。中天新聞網 ・ 12 小時前
台東機關性騷擾通報22件 軍方為大宗 空軍志航基地10件最多
自2024年3月「性平三法」新制上路後，性騷擾通報流程更加明確。台東縣政府社會處指出，新法上路後只要舉報即啟動調查，案件數增加並非壞事，反而代表制度落實、性平意識提升。目前通報案件仍以「言語騷擾」為大宗，女性通報者居多。為強化防治能量，台東縣政府社會處近日舉辦...CTWANT ・ 11 小時前
花蓮模擬鳳凰雨量800豪米 可能有新堰塞湖「24小時內潰決」
鳳凰颱風下周將侵襲台灣，下周一、二（10、11日）颱風與東北季風產生共伴效應，將為北部及東半部帶來大量降雨，中央氣象署預估東部山區雨量達500至800毫米。對此，林業及自然保育署花蓮分署評估，最嚴重的模擬情況是雨量800毫米時，可能形成新的堰塞湖，一旦發生預估在24小時內潰決，林保署今已將模擬的警戒範圍交給花蓮縣府，讓地方作為撤離的參考依據。中時新聞網 ・ 12 小時前
颱風鳳凰逼近 花蓮災區初步警戒範圍逾2700個門牌
（中央社記者張祈花蓮縣8日電）颱風鳳凰預計下週影響台灣，花蓮堰塞湖災區提高警覺，花蓮縣府依目前林保署劃設警戒範圍，套出2720個門牌，正在清查戶籍資料。水利署預布抽水機、挖土機、消波塊及太空包。中央社 ・ 12 小時前
鳳凰C轉北上撞進台灣？網憂「風雨搖滾區」見1圖急了
生活中心／李汶臻報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，大多數氣象專家當前均預估，其通過菲律賓後，路徑可能會C轉北上，並步步逼近台灣。就有氣象粉專今（8日）稍早曬出1張圖，分析鳳凰的最新動態，預計鳳凰後續有機會挑戰成為強颱，最快下週「這兩天」會是北台灣風雨最大、最有感的時刻。此外，粉專也點出鳳凰後續有兩個變數較大；至於鳳凰是否有機會直接從西南部撞進台灣，粉專沒有明確分析，但網友們看完最新預測路徑後狂刷留言：「拜託不要！」、「看來還是躲不掉了」。民視 ・ 13 小時前
颱風鳳凰將增強中颱 光復鄉公所：水淹逾1.5公尺民宅納強制撤離
花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區仍在復原階段，颱風鳳凰今晚將轉為中度颱風，預計下周影響台灣。光復鄉公所今天召開整備會議，向受災戶宣導做好防颱準備，上次水淹超過1.5公尺民宅，就算有2樓也要強制撤離。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
鳳凰颱風逼近！ 花蓮光復災民持續善後邊忙防颱
台北中心／花蓮報導花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情，至今在光復鄉，依舊還有多處正在復原當中，眼看鳳凰颱風步步逼近，有居民趕緊在家門口堆起沙包，當地公所及村長，也忙著確認用來通報撤離的廣播系統，但目前在大馬村香草場附近，目前恐怕還需要人力前往通知，這也讓居民很擔憂。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風來襲！花蓮模擬雨量800毫米可能有新堰塞湖 恐24小時內潰決
鳳凰颱風接近台灣，與東北季風可能共伴效應，氣象署預估東部山區雨量達500毫米以上！林保署評估，最嚴重的模擬情況是雨量800毫米時，有可能出現新崩塌形成新堰塞湖，一旦發生預估在24小時內潰決，林保署今天已將新堰塞湖模擬的警戒範圍送給花蓮縣府，由地方政府預估撤離戶數，光復鄉的影響範圍只比9月23日堰塞湖自由時報 ・ 14 小時前
基隆暖暖邊坡坍塌清160噸土方 持續封路至鳳凰颱風後
基隆市暖暖區興隆街7日下午發生道路邊坡土石坍塌意外，雖然工務處已於7日晚間10時左右，將路上的土石清理完成，但因為邊坡上有浮石及可能繼續坍塌的大石塊，初步估計將會持續封路到鳳凰颱風影響結束之後。中時新聞網 ・ 12 小時前
獨家！心仍在花蓮 季連成Call光復鄉長「講這些事」！
論壇中心／綜合報導第26號颱風「鳳凰」在8日凌晨增強為中度颱風，中央氣象署分析路徑，可能會從台灣登陸，並且提醒要注意「是否和東北季風交互作用」，對花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐又是一大威脅。行政院政務委員季連成表示，自己「早在一星期前」就注意這個熱帶低氣壓問題，在成形後、7日上午就跟光復鄉長林清水通過電話，示警堰塞湖最嚴峻狀況恐「提升到1500萬噸水量」，要及早做撤離規劃。民視 ・ 14 小時前
造型致敬許光漢挨酸「哪來自信」 劉和然：謝謝提醒、虛心接受
2026新北市長選戰提前開打！繼民進黨立委蘇巧慧表態參選後，國民黨新北市副市長劉和然昨日（11/6）正式發布個人「定裝照」，宣布「準備好了」，展現參選氣勢。不過，其中一套造型致敬向藝人許光漢，引發網路熱議，被網友狂酸「哪來的自信？」對此，劉和然今（11/7）親上火線回應，表示感謝所有意見，未來會繼續用創意方式讓市政更貼近市民生活。太報 ・ 1 天前
480萬人受影響！健保補充保費新制喊卡 石崇良說話了
【記者黃泓哲／台北報導】健保補充保費改革引發爭議！衛福部日前研擬將租金、利息、股利等收入納入「年度結算制」，若一年累計超過新台幣2萬元，就要收取2.11%的補充保費，估計全台約有480萬人受影響，健保財務可增加100至200億元。不過，此舉引起社會反彈，行政院長卓榮泰指示暫緩具爭議的規劃。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
台東釋迦園防賊大作戰 農民卻怒噴：抓到有什麼用？
台東釋迦遭樺加沙颱風重創，產量銳減，只剩1成，價格水漲船高，引起竊賊覬覦，卑南鄉太平村一帶果園接連遭竊，已超過10農戶受，損失上千斤。農民說，被偷到習慣，也被偷到怕，大家不是沒想過辦法，許多方法還頗有創意，「但是放山豬夾最後沒夾到小偷或山豬，而是農民腿上帶著夾子送醫」，期盼自組巡守隊能發揮作用。自由時報 ・ 10 小時前
鳳凰颱風恐北轉襲台 政院召開前置情資研判會議 卓揆要災點熱區嚴陣以待
目前在西太平洋上的輕度颱風鳳凰（國際命名FUNG-WONG），目前多種預測模型均指向鳳凰颱風恐在下周北轉並侵襲台灣，屆時颱風強度恐達中度以上，並與東北季風行形成共伴效應，恐對台灣造成不小的災害。行政院災害防救辦公室於今（7）日下午召開前置情資研判會議，行政院長卓榮泰要求各部會務必嚴陣以待，積極落實各項防颱整備措施。行政院表示，根據中央氣象署最新預報，鳳凰颱風預計於下週一（10日）至週四（13日）影響台灣，強度恐達中度以上，且可能發生外圍環流與東北季風之共伴效應。考量花蓮地區近期因堰塞湖事件造成地貌劇變，災害風險提升，以及雲嘉南地區仍處於丹娜絲颱風災後復原期間，行政院特別指示相關部會與地方政府，務必落實「料敵從寬、超前部署」原則，強化各項應處作為，避免二次災害。針對花蓮地區的馬太鞍溪堰塞湖，行政院表示，本次颱風可能為東部及北部帶來豪雨，請農業部、內政部及衛福部依權責督導花蓮縣政府，務必於本週末前完成預防性疏散撤離各項前置作業，包括保全戶名冊盤點、疏散撤離車輛安排、收容場所整備、固定式村里廣播系統整備、警消協助疏散撤離編組之作業、國軍支援申請等重要工作事項；另請農業部及經濟部加強堰塞湖與下台灣好新聞 ・ 1 天前
鳳凰最新預測！恐轉中颱「北轉朝台灣趨勢一致」 最快下周一發海警
中央氣象署發布陸上強風特報，今（7）日晨至8日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。今、明兩天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。明晚起基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海易有長浪發生。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風估「這天」登陸西南部 專家：全台慎防強風豪雨
吳聖宇在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」撰文道，「鳳凰」颱風目前仍在菲律賓以東海面，快速向呂宋島北部靠近，強度持續增強，今天凌晨已經增強為中度颱風，明天有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上；而明晚「鳳凰」颱風外圍的水氣逐漸抵達，迎風...CTWANT ・ 16 小時前
每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏
這名女網友在Dcard以「男友不知道我本名」為題發文表示，她和男友交往了1個多月，基本上一週會見面一次，但每天都有打電話或視訊，平常會互相稱呼對方「寶貝」。原PO說到，某天她心血來潮想玩快問快答，詢問男友「寶貝，我叫什麼名字？」對方打趣道「哈哈哈，什麼怎麼突然問...CTWANT ・ 17 小時前