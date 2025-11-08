鳳凰颱風逼近！花蓮恐再現「新堰塞湖」 最慘24小時內潰決

鳳凰颱風逐步接近台灣，中央氣象署預估未來幾天可能與東北季風產生共伴效應，花蓮地區恐迎來500至800毫米的超大豪雨。林保署指出，在極端情況下若雨量達800毫米，馬太鞍溪上游恐再度出現崩塌，形成新的堰塞湖，一旦潰決，可能在24小時內引發嚴重洪患。

馬太鞍溪疏濬作業。(圖／經濟部水利署第九河川分署）

林保署花蓮分署指出，馬太鞍溪上游堰塞湖自9月23日溢流後壩體受損，造成大量土砂泥水沖入光復鄉，目前堰塞湖仍有150萬公噸的蓄水量，河道上壩體還殘留約1.1億立方公尺的土方。林保署已將極端模擬的警戒範圍套圖送交花蓮縣政府，作為預防性撤離依據。

花蓮分署長黃群策指出，雖然氣象署尚未發布詳細雨量預報，但初步估計降雨量在500至800毫米之間。根據學者的極端模擬，若雨量達800毫米，可能形成蓄水量高達1500萬公噸的新堰塞湖，是現有舊堰塞湖水量的「10倍」。

一旦新堰塞湖形成，最大洪峰流量可能達每秒4500立方公尺，估計會在24小時內潰決。 (圖／經濟部水利署第九河川分署）

黃群策說明，一旦新堰塞湖形成，最大洪峰流量可能達每秒4500立方公尺，估計會在24小時內潰決。警戒區域涵蓋光復鄉大馬、大平、東富、大同、大全、大安、大華、大進及北富村，鳳林鎮長橋、大榮、山興里與萬榮鄉明利村等地也在範圍內。

黃群策指出，這次可能受影響的區域雖略小於9月23日的災情，但馬太鞍溪匯流口至花蓮溪下游的警戒範圍卻更廣，甚至延伸至鳳林鎮箭瑛大橋南側。他強調，目前正與縣府合作精算撤離戶數與應變方案，呼籲民眾密切注意防災警訊，提前準備避難計畫，以防最壞情況發生。

