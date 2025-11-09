鳳凰颱風逼近！花蓮馬太鞍溪發布黃色警戒 光復鄉預防性撤離

颱風鳳凰逐漸逼近。（圖／交通部中央氣象署）

隨著颱風鳳凰逐漸逼近台灣，預計最快將於10日發布海上警報，11日發布陸上警報，山區活動的危險性大幅增加。在花蓮地區，洪災恐懼尚未退去的居民與政府正全面警戒颱風的來襲。光復鄉長林清水表示，如果預測兩天內將有400毫米降雨量，或24小時內有200毫米降雨量，就會發布紅色警戒，並執行強制撤離。目前馬太鞍溪堰塞湖已於10日上午發布黃色警戒，光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉已啟動預防性疏散撤離工作。洪災後，花蓮災區不僅加強了廣播系統，也安排防災演練，希望做好萬全準備，將災害影響降至最低。

登山活動暗藏危機，8日下午，一名60歲的吳姓男子從台北前往宜蘭頭城石空步道登山。由於是第一次造訪此地，不熟悉地形，他全程依賴手機導航行走。然而，導航系統卻將他帶入山林深處，使他迷失方向，無法走出。發現自己迷路後，吳姓男子立即報案求援。消防人員與外澳里民共8人組成搜救隊，進入山區尋找迷路的登山客。在晚間7點多，搜救隊員戴著頭燈，在黑暗的竹林中成功找到了這位男子。被救出時，吳姓男子氣喘吁吁，整個人累到幾乎說不出話來。他表示自己在山裡訊號不好，又一片漆黑，不知道該往哪裡走。所幸他並未受傷，只是感到疲累，因此拒絕送醫，自行離開。

消防人員深處竹林找到迷路的男子。（圖／TVBS）

石空步道地形複雜，岔路眾多，一旦偏離主線就容易陷入山林迷途。隨著颱風鳳凰逐漸逼近台灣，預計最快將於10日發布海上警報，11日發布陸上警報，山區活動的危險性大幅增加。為確保民眾安全，宜蘭各處登山口與高山活動將陸續封閉管制，龜山島也宣布從9日至13日實施封島措施。

