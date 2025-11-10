鳳凰颱風逼近！陽明山吹8級陣風、大雨一陣陣

今（10）日上午陽明山地區已出現間歇性大雨。（圖／東森新聞）





隨著鳳凰颱風逐漸逼近台灣，北部地區風雨持續增強。受颱風外圍環流及東北季風共伴影響，今（10）日上午陽明山地區已出現間歇性大雨，山區陣風達8級，提醒民眾留意強風及瞬間大雨。

在文化大學周邊地區，間歇性風雨不斷，校園內可見學生撐傘行走，部分雨傘被強風吹翻，顯示風勢已明顯增強。氣象署指出，鳳凰颱風目前正逐步靠近台灣，外圍環流結合東北季風，使北部及東北部降雨明顯增多。

根據最新氣象預報，鳳凰颱風有機會「穿台而過」，預計最早於今晚發布海上颱風警報，明日（11日）可能進一步發布陸上警報。氣象署提醒，北部及東北部地區應嚴防強風豪雨，山區民眾注意落石及土石鬆動，低窪地區留意積淹水情形。

更多東森新聞報導

鳳凰颱風最新路徑！氣象署揭一周降雨趨勢 中部恐首當其衝

雞蛋檢出芬普尼！流向9縣市 食藥署估15萬顆待回收

淑麗氣象／鳳凰颱風要轉彎了！最新影響時程一次看

