鳳凰颱風逼近 雲林稻田「人機大作戰」搶時間

鳳凰颱風逼近，雲林各地稻農搶收二期稻作。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕鳳凰颱風逼近，現正值二期稻作收割期，擔心稻作泡水、倒伏影響收成，雲林地區農民忙著搶割，西螺鎮農會啟動緊急措施農會3處稻穀乾燥廠24小時收稻穀，農會碾米廠主任廖宗義呼籲農民未成熟不要搶割，以免影響品質及價格。

「颱風要來趕快收成！」大埤黃姓農民擔心颱風來襲，前天就忙著連絡代割業者，今(10)日一早不到6點即到田裡割稻。西螺林姓農民說，原本還要等3、4天才要收割，聽到颱風要來，擔心被強風吹只剩稻桿沒得收，趕緊在今天請人收割。

代割業者表示，這幾天被農民追著要割稻，一天接數10通電話，一早天色未亮出門半夜才回家，一天最多也只能收割3甲地。

廖宗義表示，昨天一整天，今天一早西螺地區到處可見稻作收割景象，都是因為擔心颱風來襲無法收成，為此農會昨天啟動24小時收稻穀服務，今天清晨3點多還有農民運穀車進來。

西螺農會二期濕穀收購價今天開盤，每百台斤最高是24至25.9度1220元，26至27.9度1210元，28至28.9度1200元，29至30.9度1190元、31至31.9度1180元。

廖宗義說，今年二期作價格還不錯與去年差不多，收成每分地平均約有1400台斤，提醒農民濕度越高價格越低，太青、不成熟濕度高且品質差，未成熟不要搶割，以免影響收益。

