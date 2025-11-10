鳳凰颱風逼近！馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒 光復鄉緊急停班課5500人強制撤離

中颱鳳凰持續逼近台灣，中央氣象署預計最快今日傍晚發布海上颱風警報，不排除明日發布陸上警報，颱風中心預估週三晚間登陸台灣。受颱風外圍環流及東北季風影響，氣象署已發布大雨特報，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖面臨嚴峻考驗。根據林業及自然保育署花蓮分署發布的第25報緊急通報，堰塞湖目前蓄水量約150萬噸。中央氣象署預估颱風可能帶來最大800毫米降雨量，加上原堰塞湖150萬噸水量，以及溢流口邊坡土石崩塌阻塞河道等因素，可能形成壩高120公尺、蓄水量1500萬噸的新生大型堰塞湖。若發生一次性潰決等極端情況，計算後將產生4500cms最大洪峰流量。

鑑於馬太鞍溪集水區未來24小時累積降雨量預估達402毫米，已超過200毫米的紅色警戒標準，林業署今日一大早針對萬榮鄉、鳳林鎮及光復鄉區域民眾發布紅色警戒警報。花蓮縣長徐榛蔚表示，為確保鄉親生命財產安全，縣府已立即通知光復鄉公所、鳳林鎮公所及萬榮鄉公所，啟動強制疏散撤離收容等避難作業。

光復鄉公所昨日已邀請各政府單位、各村村長召開颱風會議，確認一旦發布紅色警戒，警戒區域內的民眾都需要強制疏散撤離。光復鄉長林清水表示，此次警戒範圍較前次縮小，撤離人數預估在5500人左右。一旦發布紅色警戒就會停班課並立刻執行撤離工作，警車將出動配合各村村長、村幹事向弱勢長輩說明情況，並提醒鄉親攜帶貴重物品、藥品、盥洗用具。

警戒範圍及對象包含光復鄉大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村，鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里，萬榮鄉明利村，以及馬太鞍溪河川區域範圍內各施工單位。花蓮縣政府已正式宣布，因應馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒發布，光復鄉今日停止上班、停止上課。

