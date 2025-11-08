鳳凰颱風逼近 高市農業局提醒農民加強防範及注意搶收安全
依中央氣象署預報，高雄地區十一月十至十三日受鳳凰颱風及外圍環流影響，有陣雨、並有大雨或局部豪雨發生的機率，高市府農業局提醒農友，留意最新天氣資訊，做好田間排水並注意採收安全，以減輕損失。(見圖)
農業局今(八)日說明，為降低鳳凰颱風影響，適逢收穫期葉菜類及瓜果菜類，可適時採收，以減少損失；香蕉、木瓜及番石榴等果品，屆採收期請儘速採收；蓮霧園倘進入催花期，必要時請卸下黑網待颱風遠離後，再行覆蓋；香蕉、番石榴、木瓜、棗樹，請加強固定枝條，適度修剪枝條並清理殘枝；農業設施應加強固定；紅豆及小番茄田區請留意並加強田間排水，並請高雄市農民朋友做好各項防災準備、注意風雨後肥培管理及病蟲害防治，以減少農作物災害及財產損失。
農業局強調，未來將持續注意相關天氣變化及農損情況，農友可多加利用高雄農來訊，瞭解最新作物防災資訊，掌握近期高雄地區農業氣象，以做好防範，減少損失；農友若因颱風造成農作物損失，也請向當地區公所通報並可多加利用農業部開發農產業天然災害現地照相APP拍攝作物受災照片，以利公所查報。
