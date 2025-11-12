鳳凰颱風逼近 高雄市長陳其邁巡察永安、茄萣、路竹三區防汛整備

依中央氣象署最新資料，高雄今（十二）日晚間降雨最強，達大雨或豪雨等級，沿海及空曠地區須留意八至十級強陣風；為確認全市防汛整備情形，高雄市長陳其邁上午視察北高雄排水建設及側溝清疏並聽取水利局、環保局簡報，指示各單位落實各項整備、預置抽排能量、掌握即時資訊並強化跨區調度機制，確保系統穩定運作、排水順暢，將災損風險降至最低。(見圖)

陳其邁今日上午走訪永安、茄萣、路竹三區排水建設，水利局近年投入經費約六億元辦理北溝排水系統整治，已完成上游永達路排水箱涵九百四十八公尺及主流北溝排水護岸二千四百一十公尺，將土坡河道自六公尺拓寬至十四公尺並增設防汛道路，平均水位較改善前降低約五十公分，後續年度高市府將再繼續推動北溝與永達抽水站的改建，持續提升抽排能量與系統可靠度，讓地方防洪效能更完善。

茄萣區崎漏抽水站為改善該處地勢低窪及滿潮易造成積水所設，今年增設抽水機組使總抽水量已達2CMS，並強化備援電力；路竹區大同路巷內集水井及抽水機設置工程獲國土管理署補助，已於今年十月二日開工，預計明年四月底前完工，將可有效改善該處積淹水問題。

因應鳳凰颱風可能帶來豪大雨，環保局持續動員加強主要道路及洩水孔清疏，今日側溝清除廢棄物六十三.九六公噸，另今年迄今已清疏溝渠長度五千三百三十五公里、清疏廢棄物重量三萬三千一百二十四公噸，今年較一一三年同期清疏長度增加136%及清疏重量增加170%，環保局持續精進以守護民眾生命財產安全。

陳其邁市長並責成水利局、環保局及各區公所即刻強化側溝清疏、排水路暢通與抽水設備測試整備、預置移動抽水機，並依潮汐與雨勢適時操作閘門與調度抽排；呼籲民眾密切關注颱風氣象變化，並積極配合防災指引，尤其在降雨及強風來襲時，注意安全並避免前往山區、低窪及易積水區域。

高市府將持續監控颱風動態，並根據情況調整應對措施，保障民眾的生命財產安全。