鳳凰颱風逼近！24小時雨量恐飆435.4mm 馬太鞍堰塞湖最新警戒曝光

記者李育道／台北報導

堰塞湖目前水位高程維持在1019.5公尺、湖區面積12.6公顷、蓄水量約149.2萬噸，水位無明顯變化，蓄水量則降至溢流前的1.6%。（示意圖／農田水利會花蓮管理處提供）

颱風鳳凰逼近，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖警戒今(10)日上午7時由黃色提升為紅色警戒。農業部林業及自然保育署公布今晨最新監測顯示，堰塞湖水位高程維持在1019.5公尺、湖區面積12.6公顷、蓄水量約149.2萬噸，水位無明顯變化，蓄水量則降至溢流前的1.6%。然而中央氣象署預估，未來24小時累積降雨量可能達到435毫米以上，已達紅色警戒標準，因此今日上午7時已對花蓮縣政府及光復、鳳林、萬榮等鄉鎮公所發布緊急通報，要求立即進行強制疏散、撤離與收容措施，並同步透過CBS簡訊提醒下游民眾依指示避難。

農業部林業及自然保育署公布今晨最新監測與現場畫面。（圖／農業部林業及自然保育署提供）

依據中央氣象署氣象情資受鳳凰颱風接近及東北季風增強影響，馬太鞍溪上游轉有陣雨發生，農業部林業及自然保育署於今日7時發布馬太鞍堰塞湖紅色警戒。農業部林業及自然保育署表示，今日監測顯示，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1019.5公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量為149.2萬噸，10/1~11/10水位無明顯變化，蓄水量降至溢流前的1.6%。

依據中央氣象署最新一報定量降水預報，馬太鞍溪集水區未來24小時預估累積降雨量435.4mm，已達紅色警戒發布標準(未來24小時預估累積降雨量200mm以上)已通報花蓮縣政府、光復鄉公所、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所等相關單位進行強制疏散撤離收容等避難作業，並請花蓮縣政府督導執行，且林業保育署亦同步發送災防告警CBS簡訊，提醒下游民眾立即依據政府疏散撤離避難指令。

水利署亦針對馬太鞍溪下游河道進行極端災害情境模擬。假設颱風帶來800毫米豪雨，加上堰塞湖150萬噸一次性潰決、溢流口邊坡土石崩塌阻塞河道，並進一步形成1500萬噸新堰塞湖後再潰決，此種多重極端情況將可能造成高達4500 cms的洪峰流量。此推估經陽明交大與臺大團隊確認後，已提供地方政府作為疏散撤離規劃依據。

依據中央氣象署最新一報定量降水預報，馬太鞍溪集水區未來24小時預估累積降雨量435.4mm，已達紅色警戒發布標準。（圖／農業部林業及自然保育署提供）

受紅色警戒影響，交通部公路局東區養護工程分局花蓮工務段指出，台9線231k+952馬太鞍溪橋南下及北上臨時便道不排除啟動緊急封閉管制，可能採「只出不進」方式，全面禁止人車通行。公路局也提出封閉管制作業流程，包括堤頂近端設置封鎖點、巡查便道內是否有人車滯留、南北兩端設置交通錐及替代道路指引等，同時於台9線230k+900及236k+500設置管制站。

用路人如需改道路線，建議以下替代方案進行分流：

花蓮前往台東方向：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主。 花蓮前往瑞穗、玉里、富里方向：台9線－台11線－台30線－再回台9線。

相關單位提醒，受颱風外圍環流與豪雨威脅，民眾務必配合撤離指示與道路封閉措施，以確保自身安全。

