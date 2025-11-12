鳳凰颱風逼近！4商港進出口管制 基隆、台北、安平維持進出
鳳凰颱風持續往台灣靠近，目前我國商港僅基隆、台北及安平港維持船舶正常進出港，其餘港口受風浪影響已實施進出港管制。港務公司說，針對高風險地點會進行加強巡查，並落實事故船舶監控、裝卸機具繫固、漂流物防範等整備作業，確保商港設施安全與營運穩定。
港務公司於12日上午召開第2次防颱準備會議，兩次會議均由董事長周永暉主持，總經理王錦榮率相關主管及同仁透過視訊方式與會，即時掌握各港營運與整備情形，全面強化商港防汛防颱應變作為。
目前商港僅基隆、台北及安平港維持船舶正常進出港，其餘蘇澳港、台中港、花蓮港及高雄港，受風浪影響已實施進出港管制。港務公司說，並將持續視颱風最新動態滾動檢討調整港口管制作業，各港同步執行港區巡檢作業，要求在港船舶加強繫纜、留守足夠人力，以即時因應突發狀況。
會中，也特別要求各港務必加強邊坡、海堤、易淹水區域等高風險地點巡查，並落實事故船舶監控、裝卸機具繫固、漂流物防範等整備作業，預防可能災情發生，也應善用智慧監控及AI相關科技工具，強化災害期間即時監控與應變能力同時提醒各單位同仁執行勤務時，務必注意自身安全，並請港勤公司備妥拖船人力，隨時支援各港船舶調度需求。
港務公司將持續與氣象署、航港局及海巡署等相關單位保持密切聯繫，即時掌握天候資訊，全面落實各項防颱整備工作，以確保商港設施安全與營運穩定。
