鳳凰颱風釀宜蘭多處淹水 一票車主PO「車牌協尋文」：額外拾獲8張

「鳳凰」颱風釀宜蘭多地區積淹水。（圖／蘇澳鎮公所）

受颱風「鳳凰」影響，宜蘭縣昨（11）日晚間下起大豪雨，造成近50處積淹水，蘇澳、羅東、冬山都有許多災情。另有不少汽機車的車牌被沖走，如今積水逐漸退去，陸續有車主上網PO出「車牌協尋文」，也出現不少人尋獲其他車主的車牌。

這次風災導致宜蘭縣傳出災情，蘇澳雨量觀測站在11日晚間8時50分，觀測到最大3小時累積雨量334毫米，為該站自2010年「梅姬」颱風以來，3小時累積降雨量最多。

不少受災居民也紛紛上網PO出慘況，其中，有多輛汽車、機車的車牌被積淹水沖走。許多車主在雨勢稍微趨緩後，出門尋找車牌，意外發現也有不少人同病相憐，在宜蘭地方社團「宜蘭知識+」發文並直呼「出門尋找車牌，額外收穫8張車牌，已全數送至開羅派出所」。

廣告 廣告

另有多位民眾也拍下拾獲車牌的照片，請失主或認識的親友前往認領；還有失主崩潰PO出「車牌協尋文」請求協助，「求助！颱風天車牌被沖走了……外面淹大水，發現我的車牌被水沖走了，如果有朋友在路上看到以下車牌，拜託麻煩通知我一下」。

貼文曝光後，大票在地網友苦中作樂留言表示，「我們是XXXX這個，請問要去哪裡認領」、「車牌富翁」、「車牌離家出走潮」、「版主自己的車牌找到了嗎」、「撿車牌大賽」、「公開標售嗎」、「你讓我想起金銀斧頭的故事，這車牌是你的嗎？不是。你很誠實，這8塊車牌都送給你了」、「好壯觀，都是車牌」。

宜蘭不少車主汽機車牌被沖走，陸續有人上網PO出「車牌協尋文」。（圖／翻攝自臉書／宜蘭知識+）

宜蘭不少車主汽機車牌被沖走，陸續有人上網PO出「車牌協尋文」。（圖／翻攝自臉書／宜蘭知識+）

宜蘭不少車主汽機車牌被沖走，陸續有人上網PO出「車牌協尋文」。（圖／翻攝自臉書／宜蘭知識+）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

律師名門劈腿1／理律實習律師遭控劈腿 前女友慘遭背叛破財百萬

賣公司賺170億卻喊無聊！35歲富豪曝退休「不像想的那樣爽」 他決定重返職場

律師名門劈腿2／前女友掏百萬送高價名牌 還幫寫報告夢醒討債被拒