鳳凰颱風釀宜蘭大淹水！行政院長卓榮泰視察三星蔥災損

鳳凰颱風今（12）日晚間7時40分左右自屏東縣恆春鎮登陸，隨後減弱為熱帶性低氣壓，氣象署於晚間8時30分解除颱風警報。行政院長卓榮泰今日前往宜蘭三星鄉視察青蔥災損。

卓榮泰12日視察宜蘭三星蔥災損。（圖／翻攝行政院臉書）

行政院臉書12日發文：「關心鳳凰颱風造成的災情，行政院長卓榮泰今日前往宜蘭三星鄉視察青蔥災損。11月10日零時至12日14時宜蘭縣東澳嶺累積雨量高達1062毫米。卓院長強調，面對極端氣候，政府除了注重整體排水治理，更重要的是提高國人防災意識，而政府會從資金、技術等各方面予以協助，強化我國防災韌性。針對農損，政府已在各地據實查訪，將儘快訂定現金救助地區，並將依據各種不同耕作方式予以2至3萬不同額度的有機質肥補助，提供農民快速到位的協助。也期盼宜蘭縣政府共同協助，讓農損地區儘早恢復正常運作。」

氣象署今晚8時30分解除鳳凰颱風警報，統計10日至今晚8時，總累積雨量以宜蘭東澳嶺1065毫米最多，蘇澳、基隆也刷新11月單日最高雨量紀錄，釀成蘇澳繼15年前梅姬颱風後的大淹水夢魘。

