鳳凰颱風釀宜蘭大淹水！行政院長卓榮泰視察三星蔥災損
鳳凰颱風今（12）日晚間7時40分左右自屏東縣恆春鎮登陸，隨後減弱為熱帶性低氣壓，氣象署於晚間8時30分解除颱風警報。行政院長卓榮泰今日前往宜蘭三星鄉視察青蔥災損。
行政院臉書12日發文：「關心鳳凰颱風造成的災情，行政院長卓榮泰今日前往宜蘭三星鄉視察青蔥災損。11月10日零時至12日14時宜蘭縣東澳嶺累積雨量高達1062毫米。卓院長強調，面對極端氣候，政府除了注重整體排水治理，更重要的是提高國人防災意識，而政府會從資金、技術等各方面予以協助，強化我國防災韌性。針對農損，政府已在各地據實查訪，將儘快訂定現金救助地區，並將依據各種不同耕作方式予以2至3萬不同額度的有機質肥補助，提供農民快速到位的協助。也期盼宜蘭縣政府共同協助，讓農損地區儘早恢復正常運作。」
氣象署今晚8時30分解除鳳凰颱風警報，統計10日至今晚8時，總累積雨量以宜蘭東澳嶺1065毫米最多，蘇澳、基隆也刷新11月單日最高雨量紀錄，釀成蘇澳繼15年前梅姬颱風後的大淹水夢魘。
延伸閱讀
陸戰隊兩棲車輾爆民車大轉折！2車主「仍未報案求償」
賭颱風假大翻車發雞排！台大生曝「珍奶縮水」苦喊：沒錢了
與卓榮泰同賠償壓毀民車？ 顧立雄：不會讓官兵承擔責任
其他人也在看
鳳凰颱風登陸屏東恆春！花蓮脫離警戒範圍 僅兩地區13日停班停課
花蓮縣府指出，受連日強降雨影響，馬太鞍溪水位快速上升，造成下游地區出現淹水與通行受阻情形。為確保居民安全，鳳林鎮長橋里與萬榮鄉明利村13日將全面停班停課。其他鄉鎮因天候影響已減，則維持原訂正常上班上課安排。雖然主要風雨帶已移出花蓮上空，但馬太鞍溪沿線地區仍...CTWANT ・ 17 小時前
台中市13日正常上班上課
由於氣象署預測鳳凰颱風今日晚間至深夜減弱為熱帶性低氣壓，接著自台東出海，最快將在深夜解除海陸警，台中風雨未達停班課，明天恢復正常上班上課。鳳凰颱風雖遲至今天晚上才登陸，但在下午強度稍減弱且暴風圈縮小，已達輕度颱風下限，氣象署更預測至深夜解除海陸警。由於台中市風雨未達停班停課標準，明天恢復正常上班課。自由時報 ・ 18 小時前
鳳凰颱風減弱為熱帶性低氣壓 氣象署解除颱風警報
鳳凰颱風於今（12）日晚間7時許自屏東恆春登陸，晚間8時減弱為熱帶性低氣壓，氣象署隨後解除颱風警報，並提醒明（13）日將有新一波東北季風南下，北部仍會持續降雨。公視新聞網 ・ 17 小時前
卓揆：蘇澳溪分洪工程土地徵收部份今年12月完成 追加經費分4年列明年總預算
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風豪雨襲擊宜蘭蘇澳鎮，行政院政務委員陳金德、行政院顧問林國漳和立委陳俊宇今（12）天現勘淹水災情，呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪工程計畫，避免未來再發生類似重大災情。行政院長卓榮泰下午臨時增加行程前往視察時表示，該工程包括土地徵收和經費驟增等問題，不過，內政部跟地方政府合作，於今年9月已通過土地徵收的核定，但徵收的程序還在進行中，要到12月才會完成徵收。另外，經費由原來的54億增加到75億，在明年的中央政府總預算裡面核定了一筆4年一千億幫忙縣市管河川改善工程的計畫，所以明年開始，4年有一千億，會逐年編列，其中，也包括蘇澳溪分洪工程計畫。 鳳凰颱風挾帶豪大雨侵襲宜蘭地區，蘇澳鎮淹水地區範圍大；目前公所及國軍單位已經陸續進駐協助救災。陳金德說，現場居民反映排水瓶頸、抽水設施、道路復原等問題，都需要中央與地方緊密協調。「我已請相關單位即刻盤點、優先處理，也持續督促工程會團隊協助。」 對於蘇澳溪分洪工程，陳俊宇指出，蘇澳溪分洪道工程目前已完成基本設計，工程用地也獲准徵收，縣政府正辦理管理中心及防砂壩設計，外界所稱「工程延宕」並非事實，由於分洪道修正後的經費大幅增加21新頭殼 ・ 21 小時前
總統呼籲「聲援沈伯洋！」 韓國瑜：「自己生病」讓別人吃藥
總統呼籲「聲援沈伯洋！」 韓國瑜：「自己生病」讓別人吃藥EBC東森新聞 ・ 15 小時前
從「川軍」到「台軍」：歷史語言中的正名與矮化／魯云湘
魯云湘（戰略智庫研究員） 「名稱」從不是中性詞。近代以來，誰握有命名權，往往就握有敘事主導權。把民初的各地軍系台灣好報 ・ 15 小時前
颱風鳳凰致農損逾千萬元 花蓮、宜蘭最多
（中央社記者汪淑芬台北12日電）農業部表示，統計颱風鳳凰造成的農業損失，到今天下午5時止，達新台幣1122萬元，其中花蓮縣損失占比近一半，其次是宜蘭縣損失占38%。中央社 ・ 18 小時前
颱風鳳凰減弱 高雄等縣市宣布11/13正常上班課
（中央社台北12日綜合報導）颱風鳳凰持續減弱，截至今天晚間8時止，已有苗栗縣、新竹縣市、台東縣、金門縣、高雄市、屏東縣、台南市、嘉義縣市、澎湖縣宣布明天正常上班、正常上課。中央社 ・ 18 小時前
創新傳承工藝 台灣藺編教育模式獲日本設計獎
（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）台灣藺草學會參加2025日本優良設計獎獲雙項國際大獎，獲獎作品並非單一「產品」，而是涵蓋教材、課程、檢定認證到品牌整合的藺編教育模式，盼以創新模式推動工藝傳承。中央社 ・ 16 小時前
宜蘭大淹水 卓揆３原則救災
記者林坤瑋∕宜蘭報導 鳳凰颱風挾狂風暴雨，宜蘭縣蘇澳鎮，冬山鄉，羅東鎮等地豪雨成災，…中華日報 ・ 16 小時前
KMT「鄭」改變？鄭麗文沒變獅王先變歌后 盼贏得青年的心
KMT「鄭」改變？鄭麗文沒變獅王先變歌后 盼贏得青年的心EBC東森新聞 ・ 15 小時前
大葉與越南肯特就業高專締約合作 推動跨國教育與人才培育
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】大葉大學持續拓展國際教育合作版圖，今（12）日與越南肯特就業高等專科 […]觀傳媒 ・ 17 小時前
2025亞洲青年運動會落幕 新北小將拚出1金3銀8銅佳績
10月底剛結束的2025巴林亞洲青年運動會，新北市有12位優秀選手代表國家出賽，在激烈的競技場上交出亮眼成績單，共奪下1金、3銀、8銅的佳績。今（12）日市政會議由籃球好手謝艾彤代表獻獎，新北市長侯友宜頒發獎勵金肯定。侯友宜表示，這群中學生運動員是新北的驕傲，帶著一股激勵的力量，不僅為國家爭光，更展自由時報 ・ 1 天前
捷克改朝換代衝擊對台關係？吳志中：盼新政府延續雙邊關係
捷克眾議院上月改選變天，近日確定由領導極右派自由及直接民主黨（SPD）的岡村富夫（Tomio Okamura）出任議長，而由號稱「捷克川普」前總理巴比斯（Andrej Babis）領導的不滿公民行動黨，預計將於12月公布與自由及直接民主黨、汽車黨（Motorist）組成的內閣名單。外交部政務次長吳志中近日受訪時表示，捷克是台灣在歐洲的重要民主夥伴，期盼新政府......風傳媒 ・ 15 小時前
南市學生音樂賽 永信管樂團特優
記者汪惠松∕永康報導 永康區永信國小以社團形式成立的學生管樂團，參加台南市一一四學年…中華日報 ・ 17 小時前
韓版學測「修能」將登場 警開道載送.航班調整 保考生順利
南韓學測「修能」即將在13日登場，除了考生在做最後衝刺，全國也進入備戰狀態。為了確保考試能順利進行，公家機關將調整上班時間，錯開考生通勤時段，警方也會開道協助趕考學生；甚至在英文聽力時段，機場也將配合暫停飛機起降，降低噪音干擾。不過，就在全南韓為學子加油之際，頂尖學府包括延世大學，卻爆出利用AI，集體作弊的事件。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
陳金德視察宜蘭 指示優先處理排水瓶頸抽水設施
（中央社記者賴于榛台北12日電）受颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮等地昨天晚間豪雨成災。行政院政務委員兼工程會主委陳金德今天上午先赴宜蘭羅東、五結勘災，指示相關單位優先處理排水瓶頸、抽水設施、道路復原等居民反映事項。中央社 ・ 23 小時前
颱風鳳凰釀88傷減弱為低壓 宜花仍有10處積淹水
（中央社記者黃麗芸台北12日電）颱風鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，中央災害應變中心今晚表示，全國累計災情共471件、88人受傷，宜蘭和花蓮仍有10處積淹水未退水；全國土石流紅色警戒發布21條，均在新北市。中央社 ・ 15 小時前
台積電股利加碼倍增至6元！ 陸行之：不調太可笑、明年看7元後年看10元
台積電 11 日召開董事會，大方宣布每股配發現金股利6元，相較以往調升幅度0.5元倍增。知名半導體分析師陸行之表示，今年每股盈餘增加近20元，加上在手現金，如果發個0.5元，豈不可笑，重申明年上看7元，後年2027上看10元的看法不變。太報 ・ 1 天前
控煙波淹水阻移車！逾30車價值破2千萬全「泡水」
控煙波淹水阻移車！逾30車價值破2千萬全「泡水」EBC東森新聞 ・ 15 小時前