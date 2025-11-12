鳳凰颱風釀災情 北市水利處馳援宜蘭縣救災
因鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴影響，造成宜蘭縣嚴重積淹水，蔣萬安市長第一時間就致電宜蘭縣代理縣長林茂盛，願意協助救災支援，北市水利處立即盤點機具和人力組成救災團隊，今天將分批次前往宜蘭縣救災，第一批次已於12日中午出發。
北市水利處表示，針對目前災情需要，經盤整人力、機具後，將分3批次出發，第一批團隊已於12日中午12點半出發前往宜蘭縣蘇澳鎮和羅東鎮救災。這次支援抽水機具為19台4英吋移動式抽水機及16名人力，整備完畢後隨即出發，貢獻臺北的一份力量。
水利處指出，這次救災水利處派出19台「4英吋移動式抽水機」前往，移動式抽水機堪稱「抽水即戰力」，防汛期間第一時間到現場執行排水任務。過去也多次支援外縣市災情，例如:今年728豪雨重創南部縣市，水利處就曾派出「4英吋移動式抽水機」南下嘉義縣救災。
水利處強調，防救災沒有地域之分，獲悉宜蘭縣災情，水利處立即完成內部調度與支援編組，希望能提供臺北市救災經驗，以最快的速度協助宜蘭縣恢復原有的市容。
