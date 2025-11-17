鳳凰颱風釀災蘇澳獨居婦溺斃 家屬不滿公所延遲通報

挖土機忙著清除淤泥，街道上則到處堆置了泡水家具與垃圾，鳳凰颱風豪雨重創宜蘭縣蘇澳鎮，11日晚間中原路一度水淹一層樓高，一名78歲黃姓獨居老婦在住家一樓溺水死亡，但災後第6天，蘇澳鎮災害應變中心才公布罹難者，家屬與鄰居都不滿鎮公所延遲通報。

死者家屬說，「她本來是在樓上，可是她可能想看，想說聽到下面雨太大了，所以她有點擔心，所以她可能要下來關心水勢。」

鄰居表示，「事發到現在，鎮長跟縣長說，他們昨（16）日他們才收到說有人傷亡。」

子女因為聯絡不上黃姓老婦，12日從外縣市趕回才發現母親倒在一樓客廳，通報消防局與警方，因明顯死亡未送醫，檢方13日會同法醫相驗確認生前溺水死亡，14日里長還致電公所里幹事詢問補助，家屬無法接受始終無人協助處理。蘇澳鎮長17日致歉，坦承是通報鏈出了問題。

蘇澳鎮長李明哲指出，「應該是公所裡面整個通報鏈，我想有出了一些問題，我們回來有開始做這樣子的檢討，我在這裡向我們死者致上最大的歉意。」

山貓和水車不斷進出地下室，煙波飯店四季雙泉館地下停車場有超過30輛車泡水，11名受災住客指控業者未妥善履行防災義務，且僅投保300萬公共意外責任險，至今未有明確補償方案，計畫展開集體訴訟。

煙波集團企業品牌永續處副總王泳涵回應，「不論飯店的保險金額是多少，只要是經過第三方公正單位釐清權責後，本集團將會承擔起應負的責任，絕對不會有推諉的行為。」

飯店業者強調，理解車主財損與不便，拖吊費用均全額支付，後續會加速委託第三方公正單位釐清相關責任，不會推諉。

