鳳凰颱風釀災！台東70年瓦房不敵連日大雨 瞬間倒塌
台東市更生北路今（12）天中午發生一起房屋倒塌事故！一棟老舊的瓦房旁邊正在施工，原本要打地基，卻因為連日大雨無法作業，導致積水影響土質，讓這棟70年的古厝瞬間倒塌，所幸並沒有造成人員傷亡。
台東市更生北路一處古厝對面正在新建工程、開挖地基，但因為受到鳳凰颱風共伴效應影響，導致當地連日下起大雨，疑似是因為一旁工地的地基積水成池，老屋因此掏空塌下，只見房子半邊紅磚倒塌，混濁泥水與屋頂鐵板、鋼筋全都混在一起，現場緊急拉起封鎖線。
老舊瓦房不敵大雨倒塌，現場滿目瘡痍。圖／台視新聞
據了解，這棟古厝是以檜木、泥巴混粗糠製成，早就已是懸空狀態，今天早上5點便已經發出迸裂聲響，在磚瓦支撐下硬是撐了5個小時才倒下，所幸屋內房客先前已退租，無人傷亡，建商已與古厝屋主協調修繕事宜。
台東／高妍柔 責任編輯／馮康蕙
