鳳凰颱風釀災！無健保卡仍可例外就醫

▲宜蘭蘇澳淹水後滿地泥濘，而健保署也說明，若因風災遺失健保卡，但需要就醫情形，可以例外就醫。（資料照／取自蘇澳鎮公所臉書粉專）

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風造成部分區域災情，宜蘭、蘇澳等地區更是一夜之間因暴雨而淹水。健保署提到，因為民眾可能需要就醫，但無健保卡，已請各特約醫療院所協助提供「例外就醫」。

健保署提到，醫療院所受理民眾因颱風無法持健保卡就醫的狀況，可於「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」上填寫就醫日期、就醫類別(門、住診）及就醫民眾相關資料後，即可提供民眾以健保身分就醫。

民眾可能需要就醫，但無健保卡時，健保署說明，已請各特約醫療院所協助提供「例外就醫」。

廣告 廣告

風災健保卡受損 健保署：可申請免費換發

另外，民眾健保卡如因颱風毀損或遺失，可申請免費換發新卡，可於健保卡申請表上註明「鳳凰颱風受災」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所(可現場製卡之公所)及健保署各服務據點，申請免費製發健保卡。

健保署提到，若因風災健保卡遺失或損壞，仍可持慢箋至藥局領藥，各藥局依例外就醫處理；若藥品或處方箋損毀或遺失，也可向醫師表明，重新開立處方，後續申報費用時請註明「R007」即不列入重複用藥計算。

健保署提醒，民眾於領藥期間末日恰逢災害停止上班，其領藥日可順延至災情過後第一個上班日，其後之處方箋仍依期限領藥，如有用藥疑問請回診與醫師討論，以達最佳治療效果。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國民年金明年起調漲！每月最高多繳84元

泌尿道上皮細胞癌「台灣發生機率更高」！醫：1症狀別輕忽

台灣每5人就1人慢性蕁麻疹！醫：不是單純過敏 女發作三度送急診