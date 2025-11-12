鳳凰颱風釀431件災情70傷 近250名兵力馳援宜花

鳳凰颱風為台灣東部、東北部地區帶來驚人雨量，造成宜蘭縣積淹水災情慘重。中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳今天(12日)指示各功能分組持續與地方政府保持聯繫，全力支援防救災工作。

中央災害應變中心今天下午召開工作會報暨情資研判會議。國家災害防救科技中心指出，鳳凰颱風為台灣各地帶來豐沛雨量，自9日0時至今天14時為止，降雨集中在新北、台北、基隆、宜蘭、花蓮跟恆春半島，尤其是宜蘭羅東、蘇澳、冬山等地，分別測得750至970毫米以上的降雨量，在宜蘭南澳東澳嶺測站累積雨量甚至已超過1,082毫米。

考量近期在東部、南部及中部累計已發生3次規模4以上的地震，加上大量降雨導致土壤含水量高度飽和，國家災害防救科技中心示警，須注意坡地地層不穩定的致災風險。

中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳請各功能分組持續與地方政府保持聯繫，全力支援防救災工作。她說：『(原音)關於目前花蓮持續降雨當中，也請疏散撤離組密切跟花蓮縣政府保持聯繫，做好撤離與妥善安置；請醫衛環保組主動聯繫有淹水災情的地方政府，積極協助各地方政府執行各項環境清潔、消毒防疫等衛生工作；並請各部會持續掌握宜蘭縣淹水災情，也請依卓院長的指示，全力支援調度協助救災。』

根據中央災害應變中心統計，目前全台一般災情累計通報431件，以宜蘭縣最多，有208件。全國積淹水災情累計共121件，其中16件尚未退水，也主要集中在宜蘭縣。受傷人數則增加至70人，依據急診檢傷分類標準，多數為第三級傷病患，經診治後留院觀察人數只剩10人。

國防部表示，今天第二作戰區派遣194名兵力到花蓮光復、秀林、萬榮及鳳林等4個鄉鎮，第三作戰區也派遣55名兵力到宜蘭蘇澳協助清理街道及部分受災戶的家園，國防部將密切關注颱風動態，視地方政府的需求，全力協助執行災害應變工作。(編輯：沈鎮江)