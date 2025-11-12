鳳凰颱風重創台灣！釀88人受傷 災損高達1122萬

鳳凰颱風於12日晚間登陸恆春後減弱為熱帶性低氣壓，並於當晚解除颱風警報。中央災害應變中心截至12日晚間9時統計顯示，目前這次颱風已造成全台88人受傷，並導致121件積淹水事件，其中10件尚未退水。受災區域主要集中在宜蘭的五結、冬山及壯圍鄉，以及花蓮的馬太鞍明利村。農業及民間設施的總損失估計約為1122萬元。

中央災害應變中心截至12日晚間9時統計顯示，目前這次颱風已造成全台88人受傷，並導致121件積淹水事件，其中10件尚未退水。（圖／消防署提供）

此外，中央災害應變中心報告指出，全台共發生471起災情，包括路樹倒塌和基礎設施損壞等。曾經停電的戶數高達24303戶，並有666戶待修復，預計在明天中午前完成復電。至於水源方面，曾停水的8809戶已全部恢復供水。各地政府已疏散8546人，並在8個縣市設置68處收容所，安置1207人。

針對馬太鞍溪的洪水，當地已部署太空包以防止泥流進入台鐵隧道，並持續監測堰塞湖的水位變化。根據監測數據，堰塞湖水位已下降10.69公尺，並將繼續進行觀測，隨時發布警戒資訊。

