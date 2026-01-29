鳳凰颱風重創宜蘭商家外移 政院核定補助4鄉鎮商家1萬元

拿出去年鳳凰颱風水災時泡水的相機，上面至今還殘留泥沙，宜蘭蘇澳一間照相館老闆在水災期間損失慘重，蘇澳有商家損失達上千萬元。行政院28日核定鳳凰颱風生財器具補助修正計畫，確定補助蘇澳、五結、冬山及羅東4個受災鄉鎮商家1萬元。

蘇澳商家劉先生表示，「政府有補助當然是很好，希望可以趕快下來。」

蘇澳商家潘先生說，「損失真的是難以估計，真的，那1萬塊只是真的是皮毛而已。」

有商家認為不無小補，但也有商家憂心，申請程序會很繁瑣。行政院表示，原本受災商家受限於既有法規定義，遲遲無法獲得補助，經與經濟部協商，宜蘭受災4鄉鎮確定都納入補助範圍。

大腸麵線店貼出出售公告，超商至今還是暫停營運，鳳凰風災受災最嚴重的蘇澳市區已出現店家外移的情形，火鍋店、眼鏡行拿下招牌，拉下鐵門歇業，這條復甦之路，部分店家已不堪重負，有營運商家也直言無法承受再次遇到淹水。

冬山鄉長林峻輔認為，「補助的那個名單早就都送上去了，他現在是要趕快核定，把錢撥下來比較重要。」

行政院這次補助盼讓災區生活早日回到正軌，但受災戶數多，如何有效執行是個課題。冬山鄉公所指出，補助名單已經準備好送到中央，只要核定錢就可以到災民戶頭。受災戶數最多的蘇澳，鎮公所則表示目前還沒收到行政院公文，申請補助的執行細節待收到公文之後才能知道。

