鳳凰颱風重創宜蘭 國民黨議員批評中央「救命錢」一直沒下來

鳳凰颱風重創宜蘭已近2個月，災戶救助款遲未下來；國民黨議員黃琤婷(左至右)、林義剛、楊弘旻向中央喊話。(記者游明金攝)

〔記者游明金／宜蘭報導〕鳳凰颱風重創宜蘭已近2個月，行政院啟動專案加碼救助；但國民黨議員林義剛等人批評中央「救命錢」一直沒有下來，災民萬分著急。行政院顧問林國漳說，水利署收到資料，1個星期就能匯款給災戶，希望公所與縣府加速審核作業。據了解，目前部分公所因災戶較多，審核較需時間以致有所延遲。

去年11月11日，鳳凰颱風帶來豪雨重創宜蘭，行政院核定受災淹水戶專案加碼補助計畫，符合標準淹水戶(含30、50、100公分以上者)，最高可獲得10萬元補助。

國民黨議員林義剛、楊弘旻、黃琤婷今召開記者會為民請命，要求中央體恤民瘼，給出明確撥款時間表，讓鄉親安心過年。林義剛、楊弘旻指出，縣府統計，各公所提報符合中央專案的案件約4900戶，縣府自籌50公分以上的1萬元補助已全數核撥，反觀中央卻毫無下文，僅回覆「近期辦理匯款」。

楊弘旻、林義剛強調，災害補助款是受災戶的「救命錢」而非獎金，許多鄉親為修繕房屋已先行舉債，面對年前開銷壓力，心中極其焦急。黃琤婷質疑，中央的「近期」到底是多久？如果是3個月、5個月、半年？災民無法接受，中央不應含糊帶過。

民進黨宜蘭縣長參選人、行政院顧問林國漳說，就他了解，鳳凰風災影響淹水戶數4987 戶，淹水補助須經過公所審核後送到縣政府，再送到經濟部水利署核定，才能核發相關補助款，縣政府已送交837戶，其中81戶完成撥款，其餘700多戶近期也會撥款。

至於其他約4000戶的資料，林國漳說，等資料匯整後，縣府送到經濟部水利署，只要收到資料，大約1個星期就能匯款給災戶，但目前程序上應還未送到水利署。

縣府社會處表示，只要公所把審核資料送上來，縣府就會轉到水利署，水利署有公函已報請財政部協助匯到民眾帳戶，縣府作業並未延宕。據了解，部分公所因災戶較多，受創程度不同，審核較需時間，因此進度較慢。

行政院顧問林國漳(中)說，水利署收到資料，1個星期就能匯款給災戶，希望公所與縣府加速審核作業。(記者游明金攝)

