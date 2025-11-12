鳳凰颱風重創宜蘭 蔣萬安：全力支援救災

▲宜蘭豪雨成災，北市府陸續派員前往災區協助抽排水工作。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風外圍環流加上東北季風的共伴效應，讓宜蘭降下致災性超大豪雨，導致宜蘭羅東、蘇澳等地豪雨成災。昨日晚間包含蘇澳、羅東都傳出淹水災情。「宜蘭女婿」蔣萬安今（12）日表示，宜蘭是他太太的家鄉，看到新聞畫面中家園淹水的景象，全家人都非常不捨，面對天災，同島一心，台北全力支援救災。

蔣萬安表示，他在第一時間致電宜蘭代理縣長林茂盛表達關心，也指示北市災防辦及工務局全面盤點可支援的救災機具與人力。今天下午，北市已經調派7輛車、16名人員與19部四英吋移動式抽水機，陸續前往災區協助抽排水工作。

廣告 廣告

蔣萬安喊，「面對天災，同島一心」，台北市全力支援救災，陪伴宜蘭度過難關。

蔣萬安表示，「宜蘭是我太太的家鄉，看到新聞畫面中家園淹水的景象，全家人都非常不捨。願災後復原工作順利，也提醒支援救災的同仁與鄉親們務必注意自身安全。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

鳳凰颱風豪雨重創蘇澳 宜蘭女婿蔣萬安下令支援救災

週刊爆料林佳龍、吳釗燮惡鬥！爭外交主導權 外交部回應了

被問「停班停課臉書才放帥照」？ 蔣萬安：更關心宜蘭積淹水