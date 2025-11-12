鳳凰颱風重創宜蘭！蔣萬安：我太太的家鄉 台北全力支援救災

鳳凰颱風今（12）日晚間7時40分左右自屏東縣恆春鎮登陸，隨後減弱為熱帶性低氣壓，氣象署於晚間8時30分解除颱風警報。台北市長蔣萬安仍表示全力支援宜蘭救災。

台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安臉書12日發文：「鳳凰颱風重創宜蘭，台北全力支援救災。颱風外環流加上東北季風的共伴效應，讓宜蘭羅東、蘇澳等地豪雨成災。我在第一時間致電林茂盛代理縣長表達關心，也指示臺北市災防辦及工務局全面盤點可支援的救災機具與人力。」

北市派遣人員協助宜蘭救災。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

蔣萬安表示：「今天下午，台北市已經調派7輛車、16名人員與19部四英吋移動式抽水機，陸續前往災區協助抽排水工作。面對天災，同島一心。台北市全力支援救災，陪伴宜蘭度過難關。宜蘭是我太太的家鄉，看到新聞畫面中家園淹水的景象，全家人都非常不捨。願災後復原工作順利，也提醒支援救災的同仁與鄉親們務必注意自身安全。」

北市派遣人員協助宜蘭救災。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

氣象署今晚8時30分解除鳳凰颱風警報，統計10日至今晚8時，總累積雨量以宜蘭東澳嶺1065毫米最多，蘇澳、基隆也刷新11月單日最高雨量紀錄，釀成蘇澳繼15年前梅姬颱風後的大淹水夢魘。

