鳳凰颱風重創宜蘭！蔣萬安：我太太的家鄉 台北全力支援救災
鳳凰颱風今（12）日晚間7時40分左右自屏東縣恆春鎮登陸，隨後減弱為熱帶性低氣壓，氣象署於晚間8時30分解除颱風警報。台北市長蔣萬安仍表示全力支援宜蘭救災。
蔣萬安臉書12日發文：「鳳凰颱風重創宜蘭，台北全力支援救災。颱風外環流加上東北季風的共伴效應，讓宜蘭羅東、蘇澳等地豪雨成災。我在第一時間致電林茂盛代理縣長表達關心，也指示臺北市災防辦及工務局全面盤點可支援的救災機具與人力。」
蔣萬安表示：「今天下午，台北市已經調派7輛車、16名人員與19部四英吋移動式抽水機，陸續前往災區協助抽排水工作。面對天災，同島一心。台北市全力支援救災，陪伴宜蘭度過難關。宜蘭是我太太的家鄉，看到新聞畫面中家園淹水的景象，全家人都非常不捨。願災後復原工作順利，也提醒支援救災的同仁與鄉親們務必注意自身安全。」
氣象署今晚8時30分解除鳳凰颱風警報，統計10日至今晚8時，總累積雨量以宜蘭東澳嶺1065毫米最多，蘇澳、基隆也刷新11月單日最高雨量紀錄，釀成蘇澳繼15年前梅姬颱風後的大淹水夢魘。
宜蘭三天雨量破千 賴總統點名宜縣府:為何沒一級開設?
地方中心／綜合報導共伴效應發威，宜蘭三天來累積雨量破千，冬山鄉整個泡在水裡面，民宅也成了水上屋，不只淹水還停電，初估共有七千戶停電，台電全力搶修，宜蘭頭一次淹水這麼嚴重，縣府卻沒有一級開設，被總統賴清德點名時，縣府還解釋，因為宜蘭沒被列入警戒區。豪雨狂炸一晚後，宜蘭冬山鄉幾乎都泡在水裡，民宅成了水上屋，還有車子摔進農田，幾乎快被水吞噬，不少車子泡水拋錨卡在馬路上，冬山鄉淹水最深60公分，分不清楚哪裡是農田、哪裡是馬路。民眾：「就開一開車子就突然熄火，那就發不動，我們就不敢再發動，（所以這邊到那個時候，開到這邊的時候那個水淹多高），大概有半個輪胎高，要等待拖車來救援。」民眾：「整個馬路淹起來，然後這還有用閘門，閘門一樣沒有用。」宜蘭羅東水淹到小腿肚這麼高（圖／民視新聞）大樓住戶：「變電箱剛好在邊邊變電箱炸掉。」不只淹水，變電箱也泡水爆炸，算一算，宜蘭共有7000多戶停電，台電動員200人，全力搶修。宜蘭頭一回淹成這樣，不過，縣府卻沒有一級開設，前一天還被總統賴清德，親自點名。宜蘭冬山鄉大淹水，造成多部車輛泡水熄火（圖／民視新聞）總統賴清德vs.宜蘭代理縣長林茂盛：「為什麼沒有一級開設，跟總統報告因為目前現階段，他的海上陸上颱風警報的，這個警戒區沒有把宜蘭納進去。」宜蘭縣政府沒有料敵從寬，周二晚間大雨來襲，才緊急一級開設，但氣象署早就事先預告，宜蘭可能出現超大豪雨，恐怕不是代理縣長一句沒列入警戒區，就能唬弄過關。原文出處：宜蘭三天雨量破千 賴總統點名宜縣府：為何沒一級開設？ 更多民視新聞報導他預測颱風假落空…送「200隻烤雞」網喊：咕嘰咕嘰！澎湖往台灣航班「明日復飛」！共計38班次 這3條航線尚有空位實現賴總統經濟日不落國願景 林佳龍：讓台灣透過經貿鏈結世界民視影音 ・ 20 小時前
